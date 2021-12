„Minden úgy kezdődött, hogy elkértem anya tabletjét, hadd fotózzak. Ezt egyre gyakrabban tettem, végül nem is adtam vissza neki. Komolyabban két és fél éve foglalkozom fotózással és videózással. Megtanultam, hogyan kell fényképezőgéppel fotózni, kamerával felvenni, számítógépen vágni. Mindezt autodidakta módon, az interneten elérhető videók alapján” – mesélte Ádám, akitől azt is megtudtuk, a nyelvi nehézségeket is le kellett ehhez küzdenie, mivel ő németül tanul, viszont ezek az anyagok angol nyelven találhatók meg a világhálón.