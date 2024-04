– A turné címe HARMINC ÉV. Gyorsan eltelt ez a három évtized? Ákos hogy gondol vissza erre az időszakra?

– A mi műfajunk állandóan számvetésre készteti az embert. Ha a jó Isten és a közönség kellő ideig megtartja kegyelmében a szerző-előadót, akkor előbb-utóbb egymást követik a kerek évfordulók. A dupla Operaház és a csordultig telt Papp László Aréna után a HARMINC ÉV összegző előadásával érkezünk Győrbe. Az ismertebb számok mellett emblematikus, rég hallott dalokat is játszunk, minden szerzeményt áthangszereltünk ehhez az estéhez. Versek is elhangzanak a műsorban. A pályámon végigkísért a közönség: a dalok mellett követtek a versek, a novellák, a film világába is, ha éppen az foglalkoztatott. Ennél nagyobb jutalom nincs: 36 éve dolgozhatom, azt csinálhatom, amit szeretek, ráadásul sokakat érdekel. Minden fiatal előadó éhes a sikerre, ez nálam úgy jelentkezett, hogy mindig a megnyilvánulás lehetőségét kerestem. Az alkotói szabálykönyvem két mondatból áll. Csak arról beszélhetek, ami foglalkoztat. Ami foglalkoztat, arról beszélnem kell. Nem túl bonyolult ars poetica, de nekem egy életre elég.



Ákos – az akusztikus koncertnek a győri Audi Aréna ad otthont szombaton.

Fotó: Rákóczy Ádám

– A különleges, akusztikus műsor három vidéki nagyvárosba is ellátogat. Köztük van Győr is. Mit kell tudni erről a műsorról, miről fog szólni?

– Több mint ötven dal témája hangzik fel a két felvonás során. Az elsőben a kamaramuzsikáé a főszerep: zongora, vonósnégyes, angyalkar kísér minket, a második részben egészülünk ki a szimfonikus zenekarral és a kórussal. A látványtechnikusaink komolyan készülnek az előadásra: a budapesti HARMINC ÉV koncertekről rengeteg fotó látható a honlapunkon, érdemes megnézni, emellett az két dal koncertfelvétele már elérhető a videócsatornánkon, ezek híven mutatják be, mi várható.

Ákos – A Győri Filharmonikus Zenekar is közreműködik a koncerten

– Van még egy helyi jelentőségű szereplő is, méghozzá a Győri Filharmonikus Zenekar. Ők miként kapcsolódnak a grandiózus látványú műsorhoz, hogyan dolgoztak együtt?

– Győrbe már szinte hazajárok: azt hiszem, én játszottam a legtöbbször az Audi Arénában. Éppen az egyik itteni nagykoncertemre látogatott el Fűke Géza, a zenekar igazgatója. Azt mondta, ha egyszer komolyzenei formációban gondolkodom, dolgozzunk együtt. Nem telt el sok idő, és már eleve a Győri Filharmonikusokra gondolva kezdtük meg a műsor összeállítását, hangszerelését Balásy Szabolccsal, aki nemcsak zongoristája, de dirigense is a koncertünknek. A felkészülés idejére tavaly ősszel Győrbe költöztem, minden nap próbáltunk a Richter teremben. Rengeteget dolgoztunk együtt az előadáson, mindvégig remek hangulatban.