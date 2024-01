Bár Curtis Krisztikével való kapcsolata véget ért és elvált egykori feleségétől, a kettejük kötötti viszony nagyszerű. Mindketten nagyon szeretik közös fiukat, Doncsit, és igyekeznek megadni neki a közös programok élményét. Curtisre ugyanakkor ismét rátalált a szerelem, és Judie oldalán boldogabb, mint valaha. A rapper nagyon elégedett lehet az életével, ugyanis számos sikert könyvelhet el magának.

A siker mögött azonban rengeteg munka áll. Mint mindenki más, Curtis is nagyon elfáradt ezután a fárasztó év után, így úgy döntött, hogy kipiheni magát egy csodálatos helyen. Éppen ezért egy barátjával együtt a Dominikai Köztársaságba, Punta Canaba repült. Az indulás pillanatáról fotót is közzé tett, amelyen látható, hogy kényelmes első osztályon utazik. Sajnos azonban úgy tűnik, Judy nem ment vele, ugyanis kommentben búcsúzott szerelmétől: szomorú fejekkel azt írta, hogy nagyon megérdemli, de nagyon fog neki hiányozni. Erre Curtis maga is szomorú fejjel reagált - írja a Bors.