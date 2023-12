– Augusztusban nyertem el a Miss Toursim World Hungary 2023-as címet, most pedig irány Kína! Tudatosan készültem a versenyre, mind az étkezés, sport terén, de az estélyi, a nemzeti viselet és a versenybikini vonalon is azonnal nekiálltam egyeztetni szponzorokkal. Ez az első versenyem, ahol egy képességszámmal is készülni kell. Én moderntánccal fogok színpadra lépni, egy magyar dallal, mögöttem pedig matyóminta vetítéssel –fogalmazott portálunknak Árki Dominika.

Dominika sokat gyakorolt erre a számra, mert nem volt sok tapasztalata a tánc terén. A segítségére azonban egy kiváló tánctanár volt, Dukai Anett személyében.