A mosonmagyaróvári kötődésű énekes, Ya Ou közösségi oldalán végig követhették a rajongók a babavárás örömteli pillanatait. Az anyuka, Békefi Viki gömbölyödő pocakját is többször megörökítették. Az énekes házaspár június 9-én jelentette be, hogy megérkezett életükbe a kis csoda. Ya Ou érdeklődésünkre elárulta a kislány nevét is: Feng Mei Liza érkezésére egy közös dalt is írt a szülőpár, Várnak rám címmel.

Ya Ou arról is beszámolt, hogy mindenki egészséges, nyugodt és kiegyensúlyozott minden nehézséggel együtt. Arról még tárgyalnak, hogy mikor mutatják meg a nagyvilágnak a legkisebb családtagot, de egy ideig még biztos, hogy maguk élik meg ezt a csodát!

A pici lány születése előtt pár héttel. Fotók: Ya Ou Facebook-oldala