Országos döntő 2 órája

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Békés vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Békés vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

MW MW

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Házi Márk Bálint / Gyula / Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Házi Márk Bálint vagyok, 27 éves, a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola testnevelője, a Gyulasport utánpótlás kosárlabda edzője, speciális bowling edző és március óta büszke apuka. 5 éve tanítok testnevelést és 6 éve edzősködöm. A sport iránti elköteleződés kisgyermekkorom óta része az életemnek, mondhatnám úgy is, hogy a sport köré épült az életem. 8 évesen kezdtem el tekézni, ahol korosztályos vb bronzig jutottam, valamint kosarazni, ahol az utánpótlás után NB2-ben pattogtattam a labdát több, mint tíz évig. Már fiatalabb koromban rájöttem, hogy szeretem tovább adni azt a tudást, amit elsajátítottam, így magától értetődő volt a tanári pálya számomra. A mindennapokban munkám során legfontosabb célomnak tartom, hogy a sport és mozgás minden területét bemutassam a diákoknak, mert hiszem, hogy mindenki megtalálhatja azt a mozgásformát és közösséget, amely később az élete része lehet és ezáltal egészségesebb felnőtté válhat. Kisiskola kategória: Hegedűs Ferenc / Békés / Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 41 éve tanítok testnevelést, és már több mint 20 éve a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és autista gyermekek mindennapos testnevelési fejlesztését és valamennyi sportág versenyeire való felkészítését végzem. Tanítványaimat képességeikhez igazított játékos feladatokkal fejlesztem és a rendszeres testmozgás fontosságára ösztönzöm. Kosárlabda edzőként és ellenőrként is tevékenykedek, sokat túrázok és kerékpározok. Az iskolánk által szervezett országos gyógypedagógiai szakmai napon bemutató órát is tartottam egy autista osztályommal és az óra végén a közel 50 résztvevő gyógypedagógus vastapssal ismerte el tanítványaim munkáját. Iskolai versenyeink és sportrendezvényeink állandó szervezője vagyok. Regisztrált intézményként minden évben, változatos programokkal megszervezem az Európai Diákspot Napját és a Magyar Para Sport napot. Különleges versenyként már hatodik éve rendezem a vármegyei gyógypedagógiai intézmények TOLDI KUPA, erőre épülő csapatversenyét. A FODISZ által szervezett diákolimpiai versenyeken minden sportágban felkészülünk és részt veszünk, számos országos döntő állandó, eredményes résztvevői vagyunk. Bár szépek az eredményeink, de a legnagyobb siker számomra az amikor valamennyi tanítványom arcán az öröm és boldogság csillogását látom az órák és a versenyek során és nem kényszerként élik át az órákat, hanem alig várják hogy újra testnevelésóra legyen. Óráimon arra törekszem, hogy mindenki jól érezze magát, de a megfelelő terhelést és motiválást megkapják és beépítsék mindennapjaikba. Nagyiskola kategória: Tóth Olivér / Mezőberény / Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Tóth Olivér vagyok testnevelő tanár, kézilabda és labdarúgó edző. A Mezőberényi Általános Iskolában 1999-óta, immár 25 éve dolgozom. Úgy érzem, hogy ez időszak alatt, egy fiatal nagy ambíciókkal rendelkező pályakezdő tanárból, sokat tapasztalt, széles látókörű pedagógussá váltam. Célom, hogy a tanóráim jó hangulatot és biztonságos, pozitív befogadó környezetet nyújtson a gyerekek számára, amelyben mindenki megtalálja a számára kedves mozgást, tevékenységet. Testnevelés óráimon központi szerepet kapnak a játékok, hiszen a gyermekek megfelelő fejlődésének alapja a sok játék. Számomra a játékoktatás nem csupán egy módszer, hanem egy filozófia, amely lehetővé teszi a tanulást a gyerekek számára élménydúsan, és motiváló módon. Ezekre gondolatokra alapozva írtam meg 2015-ben a Játék bűvölet, majd 2020-ban a Sport-Játék-Aktivitás mesterprogramjaimat, amelyeket az iskolámban vezetek. A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!