A Paks múlt csütörtökön jutott tovább az Újpest elleni Magyar Kupa nyolcaddöntőből, Bognár György együttese a bajnokságban pedig a ZTE elleni hazai kisiklástól eltekintve, idén eddig minden mérkőzését megnyerte – derült ki az Origó oldaláról. Az MTK elleni mérkőzésen a rutinos Böde Dániel volt a Paks hőse. A korábbi NB I-es gólkirály az első félidő végén állt be csereként, majd a második félidőben előbb fejjel, majd lábbal is bevette a házigazda kék-fehérek kapuját – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Böde elképesztő sorozata

A mérkőzés nagy részében az MTK kezdeményezett, a Paks azonban jól élt a lehetőségeivel, a sérült Szappanos Pétert a kapuban helyettesítő húszéves Simon Barnabás pedig jól védett a vendégek kapujában. Böde Dániel a mérkőzés után elismerte, hogy a Paks nem sziporkázott az MTK ellen, de ennek ellenére nem voltak elégedetlenek.

– Ha minden meccset egy góllal megnyerünk, az nekünk tökéletes – kommentálta a korábbi válogatott csatár, aki szerint a paksi játékosoknak a fáradtsággal is meg kellett küzdeniük.

– Szenvedett végig a csapat. A hétközi százhúsz perc benne volt a lábakban, négyet is sérülés miatt kellett cserélnünk. Hősiesen játszottunk, amit a Zalaegerszeg ellen elvett az élet, azt most visszaadta – árulta el a tolnai csapat játékosa. A harminchét éves támadó 2008-ban talált be először az NB I-ben, s azóta egyetlen év sem maradt ki a sorból. A rutinos támadó az MTK elleni duplával biztosította azt, hogy 2024-re is kinyújtotta sorozatát. A teljes idényt tekintve pedig négy gólnál jár a paksi játékos, aki egy különleges rekordot is ünnepelhetett a győzelem mellett – írta meg az Origó.

Megelőzte az újpestiek legendáját

Az első félidő hosszabbításában pályára lépő korábbi válogatott csatárnak ez volt a 463. mérkőzése az NB I-ben, ezzel megelőzte a magyar örökranglistán hatodik helyén az Újpest legendájás játékosát, Szusza Ferencet, akinek 462 meccse volt az élvonalban. A rangsort Végh Zoltán vezeti 570 találkozóval. Az MTK elleni sikerével a Paks négy pontra növelte előnyét a Ferencváros előtt a tabella élén, az FTC a DVTK elleni találkozóját később pótolja majd. Érdekesség, hogy Bognár György csapatának némileg megváltozott a játéka az utóbbi időben: a Paks korábban gólgazdag meccseivel tűnt ki az NB I-ből, az utóbbi hetekben viszont öt meccséből négyet is kapott gól nélkül nyert meg a csapat, az MTK elleni 2–0-s siker előtt hármat 1–0-ra.

– Talán jobban odafigyelünk a védekezésre – tette hozzá Böde Dániel, akire minden bizonnyal még fontos szerep várhat a tavaszi szezon hátralévő részében, akár a kispadról beugorva is.

Labdarúgó NB I, 23. forduló

MTK Budapest–Paks 0–2 (0–0)

Gólszerző: Böde (72., 87.)

Újpest–Fehérvár 2–0 (0–0)

Gólszerzők: Tajti (76.), Ambrose (77.)

Ferencváros–Kecskemét 2–0 (1–0)

Gólszerző: Maiga (45+3.), Zachariassen (68.)