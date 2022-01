Karcos őszinteség 47 perce

Wladár Sándor: Széchy Tamás alatt volt verbális és testi bántalmazás, én is átéltem (podcast)

A Turi-jelentés, a Gyárfás-féle irányítás eredménykényszere, a Széchy-korszak visszaélései is szóba kerülnek és az, milyen eszközei vannak az úszó-szövetségnek a Szilágyi Liliána ügyben. A Mandiner podcastjében adott tényfeltáró exkluzív interjúban Wladár Sándor saját sajgó emlékeiről is mesél és az edzői munkát nehezítő prognózisát is megosztja a műsorvezetővel, Csisztu Zsuzsával.

Karcosan őszinte válaszokat ad Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke a Mandiner Sport Jobbfelső: pipa című podcastjében Csisztu Zsuzsa műsorvezető kérdéseire. Forr a víz képletesen a hazai úszósportban és a tényfeltáró exkluzív interjúban a Széchy Tamás-féle korszak visszaéléseitől kezdik el szétszálazni a különféle időszakok, edzők és sportági vezetők felelősségét a szereplők. Szóba kerül az edzőkre, versenyzőkre és szülőkre ma érvényes etikai és magatartási kódex, a Wladár-érában hirdetett teljes tabula rasa, és az is, mi vezethetett a Cseh László kontra Turi György ügyéig, vagy éppen a Szilágyi Liliána-jelenségig. A Turi-jelentés, a Gyárfás Tamás – féle irányítás eredménykényszere is fókuszba kerül, illetve az, milyen eszközei vannak a szövetségnek a Szilágyi Liliána-féle ügyben. Mi lesz a magyar edzőkkel a jövőben? Hogy nevelnek majd újabb bajnokokat és lesz-e bennük félelemérzet mindezek után – erről is elmondja a véleményét az olimpiai bajnok elnök, mint ahogy arról is, szerinte ki lehet a MOB új elnöke.

