„Trianon sajgó sebét a mai napig érezzük mindannyian, akik magyarként élünk, tulajdonképpen a világ bármely pontján, és ezt a sebet ez a könyv sem fogja begyógyítani. Az azonban meggyőződésem, hogy a fájdalmat csillapítani tudja, és talán ez is a feladata. Megmutatni az elmúlt száz év azon kevés pillanatát, amikor felhőtlenül boldogok lehettünk, mikor a remény visszatért a mindennapokba, és újra értelmet kapott az életünk” – írja az Ismerős arcok frontembere az újonnan megjelent Hazatért Hungária című album előszavában. Nyerges Attila sorai nem is tükrözhetnék szebben a visszacsatolt településeket bemutató könyv jelentőségét, amelyet ha kezébe vesz az olvasó, nehezen tesz majd le. Nemcsak a „kis magyar világ” hangulatát őrző számos szebbnél szebb képeslap miatt, hanem a szerző, Pataki Tamás írásai miatt is, amelyek hűen mutatják be a korszak emelkedett hangulatát.

A könyv borítója

Pataki szépírói vénája és személyes kötődése teszi igazán különlegessé a könyvet, lejegyzett történetei megelevenednek előttünk. Az író ugyanis az erdélyi Dicsőszentmártonból, a Kisküküllő menti, Trianonban elcsatolt településről származik, és ahogy a könyvben is leírja, szülővárosától harminc kilométerre húzták meg az 1940-es új határt. Csupán ennyi hiányzott ahhoz, hogy ha csak pár évre is, de ismét az anyaországhoz tartozzon a városa. Azonban rengeteg település átélhette az eufóriát akkoriban, hiszen 1938-ban a Felvidék déli része, 1939-ben Kárpátalja, egy évvel később Észak-Erdély, majd 1941-ben a Délvidék zöme is visszatérhetett Szent István ezeréves országához.

A magyar évek alatt pedig igazán szép történetek születtek, új életre keltek a visszacsatolt területek, a hazai filmsztárok Székelyföldre jártak nyaralni, megtartották az első szabad csíksomlyói búcsút, és erdélyi téli olimpiát terveztek.

Ezekről az elfeledett történetekről is olvashatunk a Hazatért Hungária oldalain, amely egyébként a trianoni emlékévben megjelent Elrabolt Hungária című könyv folytatása. Az új album egy szép magyar korszaknak állít emléket, és ahogy a szerző is írja,

„az Elrabolt Hungária fájdalma után éppen ideje, hogy osztozzunk a Hazatért Hungária örömében”.