Daniella és a többi áldozat után már napok óta kutattak keresőhajóval. Vasárnap a keresőhajón ott volt Daniella barátnője, Szilvi is, aki megrendülve mesélt a lányról.

A verőcei hajóbaleset utolsó áldozatát, Daniellát hétfőn találták meg, barátnője, Szilvi megrendülten mesélt a lányról

Fotó: Bors

– Azt hiszem, én voltam Daniella egyik, ha nem a legfőbb bizalmasa. Körmösként dolgozom, és ő három, vagy talán négy éve járt már hozzám, és nagyon hamar egy hullámhosszra kerültünk. Mondhatom, hogy én voltam minden titkának, örömének és bánatának is a tudója, és én is beavattam őt az életem minden fontos momentumába – mesélte a verőcei hajóbaleset utolsó áldozatáról a Borsnak Szilvi, aki elmondta, munkán kívül is rengeteget beszéltek telefonon és az interneten is.

– Most is, hogy felnyitottam az utolsó üzenetváltásunkat, beleborzongok, hiszen éppen pár nappal a tragédia előtt írtunk egymásnak. Dancsi boldog volt és nagyon szépnek látta az életét és a jövőjét. Én arra kértem, hogy tanuljon meg szeretni, ő pedig az utolsó, nekem címzett válaszában erre tett ígéretet – mondta a megtört barátnő.