A Pintye testvérek a végletekig hittek abban, hogy teljesíteni fogják a követeléseiket, ezért nem adták fel. Az elbeszélések alapján pedig az is lehetséges, hogy nem szerették volna a lányok előtt megadni magukat, mert az ciki lett volna – számolt be kutatásairól Hatala Csenge író, akinek csaknem 40 év után sikerült megszólaltatni a túszokat. Könyvet is írt az esetről Hírzárlat címmel.

Az egyik mesterlövész-állás – Balassagyarmati túszdráma, 1973

Fotó: NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR – NOGRADARCHIV.HU