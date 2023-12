A visszaváltási rendszer lényege, hogy a gyártó üzemekben újra nem tölthető, ezért csak egyszer használatos italos palackok értékesítésekor, ha a gyártó ezt már fel is tüntette a csomagoláson, a kereskedők kötelesek lesznek 50 forint visszaváltási díjat felszámolni a vásárlóknak az értékesítéskor.

A közlemény szerint az értékesítőhelyeknek az italokat kínáló polcokon, feliratokon, szórólapokon, reklámokban is kötelező lesz feltüntetni a fogyasztói ár mellett az 50 forint visszaváltási díj összegét is, de a nyugtán is szerepelnie kell ennek.

A visszaváltás a 400 négyzetméternél nagyobb élelmiszerüzletekben lesz kötelező, minden más italt értékesítő árusítóhelyen már nem, de önként bármelyik üzlet csatlakozhat a rendszerhez. Ezekben az üzletekben a visszaváltást egy automata berendezés végzi, amely ellenőrzi, hogy a bedobott palack visszaváltható-e, megfelelő-e a címkézése, nem sérült-e a palack.