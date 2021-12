A két gyermekének azt szokta mondani, hogy semmi sem kötelező, de a lehetőség adott. Első a család, ha viszont kell egy B terv, elképzelhető az is, hogy a háttérben tulajdonosként megmaradnak, de a menedzsment élére kívülről hoz egy „Gaszt Attila 2.0”-t, akit kinevel, felkészít az utódlásra. Ha azonban ez is akadályokba ütközne, marad az érzelmi kötődéseket levetkőzve a piaci értékesítés. Sok helyen azt látni, hogy a kiöregedő alapító-tulajdonos a nyereség kivételére koncentrálva hagyja elsorvadni a céget, hogy aztán jöjjön egy felszámoló, aki kiárusít mindent, a csarnokot pedig benövi a gaz. Gaszt Attila nem ilyen jövőt szán a GIA Formnak, de úgy véli, mások is elkerülhetik a csúfos bukást, ha időben tesznek ellene.