A házaspár már azt is tudja, hogy amikor augusztusban megszületik a különleges nevű kisfiú, hol lesz a helye.

– Lesz majd babaszoba, ha már szükség lesz rá. Eleinte ugyanis velünk alszik majd a kicsi, Amarával együtt – magyarázta G.w.M, majd Edina elárulta a nagy terveiket.

– Nagy felújításra készülünk. Az a tervünk, hogy mind a hat gyerekünknek legyen külön szobája, amihez tartozik egy gardrób és egy fürdő. Egy teljesen új szintet szeretnénk a házra. Márk lánya már iskolás, a fiam, Medox pedig jövőre kezdi a sulit, ezért most már szeretnénk megteremteni számukra ezt a magánszférát.

Szóval a terv az, hogy minden gyerekünknek legyen egy kis saját rezidenciája a házon belül – mondta Kulcsár Edina.

Kulcsár Edina és G.w.M a Bors szemléje szerint azt is elárulta, ők nagyon fontosnak tartják, hogy minden gyermeket egyenlően kezeljenek.

– Aranyszabály a házban, hogy olyan nincsen, hogy csak az egyik gyerek kap valamit. Ugyanabban a szeretetben és törődésben részesülnek, de ugyanez igaz bármilyen játékra, csokira és minden másra – nyilatkozta a lapnak Varga Márk, azaz G.w.M.

A múltkor az egyik kinőtt egy cipőt, ezért mind az ötnek vásároltunk újat, még Amarának is. Ugyanez igaz a szülinapokra is: mindenki kap ajándékot. A tortafújásnál pedig többször is meggyújtjuk a gyertyákat, hogy mindenki el tudja őket fújni – tette hozzá Kulcsár Edina.