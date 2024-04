Tavaly ősszel megszületett Vasvári Vivien harmadik gyereke, akiről most több új képet is mutatott az Instagram-oldalán. A modell és a férje így öt közös gyereket nevelnek jelenleg, de máris tervezik a következőt: nagyon örülnének, ha hamarosan is kislánnyal bővülne a családjuk - szúrta ki a bejegyzést az Origo.