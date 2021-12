"Megtaláltam a párom, kiegyensúlyozott párkapcsolatban élek. Doncsi előtte is ismerte, mielőtt összejöttünk volna, nekem fontos volt, hogy ne bárkit hozzak a közelébe" - mesélte a Tényeknek Kriszti, de részleteket nem szeretett volna elárulni, és egyelőre nem tervezi, hogy megmutatja a párját.

Forrás: Instagram

Curtisről is mesélt, akivel jó a kapcsolata. "Napi szinten beszélünk, mindenről együtt döntünk a gyerekkel kapcsolatban és Judie-val is tök normális a viszonyom. (...)Bemutattam az új páromat Atinak is, bár én már Judie-val többször találkoztam, én nagyon fontosnak tartom a jó viszonyt, mert ez leginkább a gyerekről szól. Nem szerettem volna, ha a gyerek bármit érzett volna ebből az egészből" - árulta el.