Szerelem-lak Bakonypéterden 21 millióért, patakkal a kertben – fotók

Talán csak egy barátságos, otthonos, 75 nm-es bakonypéterdi házikó! Mutatjuk a kedvenc zugunkat, ahová bármikor szívesen visszahúzódnánk. És ön?

“A Bakony lábánál eladó gyönyörű kis házikó! A házban egy tágas fürdőszoba wc -vel, hálófülke, nagyméretű hálószoba, konyha-étkező-nappali található, melyben egy gyönyörű kemence is helyet kapott. Hátul a kert felé egy varázslatos kis teraszra jutunk, ahol madárcsicsergés fogad minket. A ház nagyon jó állapotú, összközműves, falazata 60cm -es vegyes falazatú tégla, fa szigetelt ablakok lettek beépítve, fűtése gáz fűtés, de a kemencéről és cserépkályháról is befűthető. A telek méretéből adódóan gazdálkodásra is alkalmas. A telek végén Bornát-ér folyik. A házhoz egy különálló tároló is tartozik. […]”

