Marokkó: Jásszina Bono - Asráf Hakimi, Dzsáváf el-Jamik, Romain Száisz (Asráf Dari, 57.), Jahja Attiát-allah - Azzedine Unahi, Szofjan Amrabat, Szelim Amallah (Valid Cseddira, 65.) - Hakim Zijecs (Zakaria Abuhlal, 82., Jusszef en-Neszjiri (Badr Benun, 65.), Szofiane Bufal (Jahja Dzsábrán, 82.)

Portugália: Diogo Costa - Diogo Dalot (Ricardo Horta, 79.), Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro (Joao Cancelo, 51.) - Bernardo Silva, Rúben Neves (Cristiano Ronaldo, 51.), Otávio (Vitinha, 69.)- Bruno Fernandes, Goncalo Ramos (Rafael Leao, 69.), Joao Félix

42. perc: bal oldalról érkezett az ívelés a portugál ötösre, Diogo Costa rosszul jött ki a kapujából, en-Nesziri megelőzte őt és Rúben Diast, magasra felugorva a hálóba fejelt (1-0)

A marokkóiak elképzelése szerint alakult az első félidő, mert bár a portugál csapat játszott mezőnyfölényben, kétszer annyit birtokolta a labdát, de komoly veszélyt egészen a hajráig nem tudott teremteni. A marokkóiak is vezettek akciókat, ha pedig arra volt szükség, fegyelmezetten visszazárkóztak, hatékonyan védték a kapujuk előtti területet. A szünet előtt nem sokkal - kapushibát kihasználva - vezetéshez is jutottak, pár perccel később pedig egy gyors kontra végén akár meg is duplázhatták volna előnyüket. Közben a portugálok Bruno Fernandes révén kapufáig jutottak. A portugálok támadásaiban nem igazán volt átütőerő, a marokkóiak kontrollálták a játékot az első bő 45 percben.

A második félidőre változatlan összeállításban jött ki a két csapat, de öt perc elteltével máris két csere következett a portugál oldalon. Pályára lépett Joao Cancelo és Cristiano Ronaldo, utóbbi 196. válogatottbeli mérkőzésével beállította a kuvaiti Bader al-Mutava világrekordját. Némileg felpörgött a portugál válogatott, a svájciak elleni negyeddöntőben mesterhármast elérő Goncalo Ramos hagyott ki nagy helyzetet, majd továbbra is támadásban maradt az európai együttes, amely azonban csak elvétve tudta zavarba hozni ellenfelét.

A ráadásban Abuhlal egyedül vezette a portugál kapusra a labdát, de gyatra megoldást választott, majd a nyolcperces hosszabbítás utolsó pillanataiban Pepe előtt adódott egyenlítési lehetőség, a 39 éves hátvéd azonban közelről a kapu mellé fejelt.

A marokkóiak ezúttal is azzal a hatékony futballal rukkoltak elő, amellyel eddig is eredményesek tudtak lenni, és ellenféltől továbbra sem kaptak gólt ezen a vb-n: az egyetlen ellenük elért találat Nájef Aguerd öngólja volt a Kanada ellen 2-1-re megnyert csoportmeccsen.