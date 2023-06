De a lényeg: jótékonysági videói nagyon mennek: az egyik legsikeresebben hajléktalannak adományozott 10 000 dollárt, a másikban – nem elírás – ezer megromlott látású ember szürkehályog-műtétét finanszírozta.

Olyan embereknek fizette ki a műtétjeit, akiknek elérhetetlenül drága volt egy szürkehályog-műtét finanszírozása.

A páciensnek, akit öt perc alatt megműtöttek, 50 ezer dollárt ad át, hogy leérettségizhessen. A beteg és családja könnyek között fejezi ki neki a háláját.

A videót 2023. január végén tette közzé, e cikk megjelenéséig több mint 140 milliószor lejátszották, 9,7 millióan lájkolták. Alatta persze ott a link, hogy „próbálja ki MrBeast rágcsálnivalóját!”

Mikor megjelent az „1000 vak ember újra lát”, rengeteg lehúzó kritikát is kapott. Egyesek szerint „ez valami démoni dolog, és világosan meg kell magyarázni, mi”. Szétszedték a képmutatásáért. „MrBeast azért fizette a műtéteket, hogy felhívja a figyelmet magára és felpörgesse a videóit, tehát az egész projekt cinikus és kizsákmányoló” – fogalmazott a The New York Times.

Nem csak a közösségi médiában kapott óriási hírverést, hanem a vezető sajtó, a CNN, a BBC, a TODAY és a People is sokat szerepeltette.