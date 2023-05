Világszerte megfizethetetlenül drága sok meddő házaspár számára az in vitro megtermékenyítés (IVF). Egy spanyol startup, az Overture Life, mintegy 37 millió dollárt gyűjtött össze támogatóitól, köztük a Google Venturestől és a 23andMe társalapítójától, Anne Wojcickitől, hogy megvalósítsák ötletüket, az automatizálást.

Az MIT Technology Review szerint megszülettek meg az első babák az Overture Life megtermékenyítő robotja közreműködésével.

A mesterséges megtermékenyítés során rendesen magasan képzett embriológusok mikroszkóp alatt vékony, üreges tűkkel kezelik a spermiumokat és a petesejteket.

Az Overture mérnöke azonban egy Sony PS5 vezérlővel irányított robottűje segítségével ültetett be spermiumot petesejtbe a New York-i New Hope Termékenységi Központban, melynek eredményeként két egészséges embrió és végül két kislány született .

Az első spermium-injekciós robottal született babák olyan élvonalbeli eljárásnak köszönhetően születtek, amely a szakértők szerint több ezer dollárral csökkentheti az IVF költségét.