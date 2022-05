Bejelentette az adatvédelmi szabályzatának legújabb verzióját a Facebook anyacégeként működő Meta, a frissített megállapodásról többek közt a közösségi hálózat minden felhasználója értesítést kap majd a közeljövőben, a tervek szerint 2022. július 26-tól lép életbe - írja az Origo.

A Meta szerint az új adatvédelmi szabályzat elkészítésekor két célja volt: egyrészt naprakészre kívánta frissíteni a legújabb termékek és szolgáltatások miatt, másrészt pedig reszelni szeretett volna a felépítésén és a nyelvezetén, hogy áttekinthetőbb és érthetőbb legyen a felhasználók számára.

Ennek ellenére realisztikusan valószínűleg kevesen fogják elolvasni, így a Meta segítőkészen kiemelte, hogy az új szabályzatban nem tett lehetővé magának új módokat a felhasználói adatok gyűjtésére, felhasználására, megosztására, továbbá nem értékesíti harmadik felek számára az információkat.

A The Verge megkeresésére John Davisson, a digitális jogvédelemmel foglalkozó Electronic Privacy Information Center tanácsadója a friss dokumentum átnézését követően elmondta, hogy a Facebook valóban nem adott magának új lehetőségeket az adatok gyűjtése és kezelése terén. Viszont már jelenleg is olyan ipari mennyiségben gyűjt és táplál be ilyeneket a hirdetési rendszerébe, hogy ennek végső soron csekély jelentősége van a felhasználók magánszférájának védelme tekintetében.

Borítókép: illusztráció