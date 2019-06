Ne feledje! Pünkösdkor nem a megszokott menetrend szerint járnak a vonatok

Pünkösdkor változik a vonatok közlekedési rendje:A Televonat június 10-én, hétfőn közlekedik.A MÁV-START azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és a helyjegyeket – lehetőség szerint már az ünnep előtt néhány nappal – elővételben váltsák meg.A felkészülés és a megnövelt kapacitás ellenére – egyes népszerűbb utazási időpontokban – gyorsan megtelhetnek az InterCity vonatok, ezekre érdemes elővételben megvenni a menet- és helyjegyeket. Az InterCity-vonatokhoz a helyfoglalások figyelembevételével – a lehetőségekhez mérten – pluszkocsikat kapcsol a vasúttársaság.Az legforgalmasabb Budapest–Debrecen–Záhony vonalon új InterCity vonat is közlekedik Sóstó IC néven, pénteki és vasárnapi menetrend szerint. Az IC a Nyugati pályaudvarról 20:23-kor indul, Debrecenbe 22:52-kor, Nyíregyházára 23:24-kor érkezik meg. Visszaútban Záhonyból 18:35-kor indul, Nyíregyházára 19:25-kor, Debrecenbe 20:01-kor, a Nyugatiba 22:37-kor fut be.Az InterCity-vonatokon kívül a gyors-, sebes- illetve személyvonatokat is választhatják az utasok. Nyíregyházáról Debrecenen át Budapestre közlekedő Televonat a megszokottól eltérően nem vasárnap, hanem pünkösdhétfőn indul. Ez a járat kizárólag speciális, úgynevezett Televonat-jeggyel vehető igénybe, melynek ára rendkívül kedvező: Nyíregyházáról 2490, Debrecenből 2210 forintba kerül. A Televonat a várható utasforgalomra való tekintettel 600 ülőhellyel indul Nyíregyházáról.A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-START azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és a helyjegyeket – lehetőség szerint már az ünnep előtt néhány nappal –elővételben váltsák meg. Használják a jegyértékesítő automatákat, vegyék igénybe az internetes jegyvásárlás lehetőségét, továbbá a Vonatinfó alkalmazásból vagy online megvásárolható és a vonatokon elektronikusan bemutatható e-vonatjegyet.automatából vásárolt vagy online váltott, de automatából kinyomtatott jegyekre 5, e-vonatjegyekre 10 százalékos kedvezményt nyújt a MÁV-START. Az utasok az ünnepi időszakban is csaknem napi 150 csúcsidőn kívüli, kevésbé kihasznált járatra válthatnak jegyet 20 százalékos kedvezménnyel, amennyiben online vásárolják meg.A 26 éven aluli – diákigazolvánnyal nem rendelkező –A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok stb. is élhetnek a szokásos kedvezményekkel.