Március 15. - Hölvényi György: nem engedhetjük meg Magyarország etnikai térképének átalakítását

Azt az új, közös Európát keressük, amelyben az egyes népek és nemzetek megőrzik önazonosságukat, öntudatukat, arculatukat, nemzeti sajátosságaikat és függetlenségünket, ezért nem engedhetjük meg Magyarország etnikai térképének átalakítását - jelentette ki Hölvényi György a KDNP európai parlamenti képviselője Brüsszelben vasárnap.



A képviselő a brüsszeli Magyar Házban tartott ünnepi megemlékezésen elmondott beszédében hangsúlyozta, Magyarország, és benne a magyarság, ahogy 1848-ban, ma ugyancsak magára akar találni.



A nemzet biztosítja a szabadságot hagyományaival, kultúrájával, az emberek cselekvésvágyával, fantáziájával. Ezek nélkül Európa üres lenne - jelentette ki.



Mint aláhúzta, nem szabad megfeledkezni az olyan, 1848-ban is zászlóként lobogó eszményről, mint a szabadság, amelynek lényege és tétje, hogy az egyének és a nemzetek szabadon dönthetnek az erkölcsi jó mellett.



Hangsúlyozta: az aradi vértanúk többségének nem magyar volt az anyanyelve, ugyanakkor magyar az, aki vállalja a magyarsággal járó sorsot. A múltbéli és a jelenlegi nehézségeket, tévedéseket, hibákat, sőt bűnöket is. De a megküzdött örömöket és a joggal őrzött sikereket is.



A 48-asok a nemzet, a hazafiság mellett döntöttek. A hazafiság erőt ad, ami a nemzet boldogulását szolgálja - emelte ki.



Kijelentette: bizonyos erők a magyarság megosztására törekszenek. Az anyaországban élőket és a határon túliakat igyekeznek szembeállítani egymással. Törésvonalakat szeretnének előidézni Magyarország és a szomszédos népek között is.



A globalizációnak lehetnek ugyan pozitív vonásai, de a mai korban a nemzeti hovatartozás a meghatározó. Minden nemzetközi együttműködés ebből indulhat ki. Nemzet nélkül nincs nemzetköziség - tette hozzá a politikus.