EP-választás - magyar pártlistákra is szavazhatnak az uniós állampolgárok

A májusi európai parlamenti (EP) választáson a Magyarországon élő európai uniós állampolgárok is szavazhatnak a magyar pártlistákra, az érintetteket a Nemzeti Választási Iroda (NVI) már tájékoztatta arról, hogy május 10-éig kérhetik magyarországi névjegyzékbe vételüket a lakcímük szerinti polgármesteri hivatalnál.



A választást május 23. és 26. között bonyolítják le az EU tagállamaiban, az egyes országok azonban szabadon dönthetnek arról, hogy ezen belül melyik napon. Magyarországon választás csak vasárnap tartható, ezért várhatóan május 26-án lesz a voksolás.



Az EP-választás sajátossága, hogy nemcsak itteni lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, hanem a Magyarországon lakóhellyel rendelkező európai uniós polgárok is szavazhatnak, ha kérik.



A Magyarországon lakóhellyel rendelkező csaknem 113 ezer európai uniós állampolgárt már tájékoztatta az NVI arról, hogy választójogukat hazájuk helyett Magyarországon is gyakorolhatják az EP-választáson.



Az NVI tájékoztató levelet küldött ki, amelyben magyarul, angolul, németül és franciául tájékoztatják a Magyarországon élő uniós állampolgárokat, hogy ha a magyarországi pártok által állított listára akarnak szavazni, a lakcímük szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodától kérhetik névjegyzékbe vételüket személyesen vagy levélben. A kérelmet online is be lehet nyújtani a www.valasztas.hu oldalon.



A csaknem 113 ezer európai uniós állampolgár május 10-éig kérheti névjegyzékbe vételét Magyarországon.



A névjegyzékbe vételt követően az európai uniós országok választási szervei tájékoztatják egymást arról, hogy állampolgáraik melyik országban kérték névjegyzékbe vételüket. Ilyenkor anyaországában törlik a választót a névjegyzékből, így akadályozzák meg, hogy valaki több helyen szavazzon.



Akit felvettek a magyarországi névjegyzékbe, május 16-áig kérheti a törlését.



A legutóbbi, 2014. évi EP-választás előtt ugyancsak több mint százezer felhívást küldött ki az NVI a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú európai uniós polgároknak. A megkeresettek közül akkor 718-an vetették fel magukat a névjegyzékbe.