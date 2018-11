Ingyenes közösségi autómegosztási mozgalmat indít a Bónusz Brigád

Mozgalmat indít a Bónusz Brigád az ingyenes közösségi autómegosztás népszerűsítésére novembertől - közölte az internetes bónuszos/kuponos kereskedelemmel foglalkozó cég az MTI-vel.A vállalat a szívességi alapú személyszállítási mozgalommal azt szeretné elérni, hogy pár hónapon belül legalább ezer sofőr használja rendszerüket. A mozgalmat egy saját autóval indítják, amit csak a megosztásos modell népszerűsítésére használnak dolgozói, de emellett a cég 60 munkatársa is regisztrál az oldalon, és viszi felmatricázott autójával ingyen a jelentkező utasokat.Közölték, aki #elviszlek matricás autót lát, intse le, de ha a buszmegállóban áll meg egy matricával ellátott autó, akkor nem kell egyik félnek sem bemutatni, hogy miről van szó, egyszerűen utazhatnak együtt. A szolgáltatás ingyenes.A közlemény idézi Kaprinay Zoltánt, a társaság tulajdonos-ügyvezetőjét, aki kifejtette, a környezetvédők az autók önkéntes megosztásában látják az egyik leghatékonyabb eszközt a dugók kivédésére, a városi kocsiforgalom csillapítására és a légszennyezettség csökkentésére. Elmondta: bárki regisztrálhat a megosztásos modell használatára a bonusz.hu/elviszlek oldalon. Aki ezt megteszi, annak küldenek egy speciális matricát, az ingyenesen felvett utasnak pedig csak annyi teendője van, hogy az autóból posztoljon #elviszlek hashtaggel azért, hogy a mozgalom ismertté váljon és minél gyorsabban bővüljön.A közösségi autómegosztásra Magyarországon is van példa, ez a megoldás azonban fizetős, mivel az utazók megosztják egymás között a költségeket. Egy ehhez hasonló szolgáltatás Svájcban is népszerű, pár környezetvédő hozta létre a 80-as években. A nonprofitként indul vállalkozás olyan sikeres lett, hogy 1997 óta Mobility CarSharing néven üzleti alapokra helyezték át a szolgáltatást.A svájcihoz részben hasonló, ideiglenes kezdeményezés már Magyarországon is volt 2010 januárjában a BKV-sztrájk idején, amikor egy autómegosztó mozgalom szerveződött. Ez annyira népszerű volt, hogy a Facebook közösségi oldalon, kevesebb mint egy nap alatt, 3400 rajongója akadt a kezdeményezésnek.