Óvd a Földet, üzenik a 7próbázók - sok fotó

Az egyesület is többször hirdetett már rajzpályázatot ökológiai lábnyom témában... Az itt lévő plakátokból azt látom, hogy a diákok alaposan felkészültek, és kreatívan álltak a feladathoz

A szelektív hulladékgyűjtés önmagában sajnos még nem elegendő. Azon érdemes változtatni, hogy alapból kevesebb hulladékot – például csomagolóanyagot – állítsunk elő. Ne vegyünk feleslegesen olyan termékeket, amiket később úgyis csak kidobunk. Bevásárláskor vigyünk magunkkal vászon táskát vagy kosarat.

A tápi József Attila Általános Iskola 5. osztályosai színes papírokkal ábrázolták ökológiai lábnyomukat. A plakátra felírták: tudatosabban szeretnénk élni.

Főbb tanácsok a 7próbázók tollából

– Használjunk energiatakarékos izzót!

– Öntözzünk esővízzel!

– Használjunk tömegközlekedési eszközöket!

– Ne nyomtassunk ki mindent!

– Zárjuk el a csapot, amíg szappanozzuk a kezünket, és amíg fogat mosunk!

– kezdi Horváth Ferenc, aki polgári szolgálatosként kezdett a Reflexnél, ahol 1999 óta főállású alkalmazott, és 2012 óta elnök.Horváth Ferenc szerint az ökológiai lábnyom szemléletesen fejezi ki azt, hogy mennyire pazarlóan bánunk a rendelkezésre álló javakkal.Az egyesület munkájához hasonlóan, a 7próba negyedik feladványának az a lényege, hogy kicsit formálja a fiatalok szemléletét: legyenek tudatosak, és amit most játszva elsajátítanak, azt később rutinszerűen beépítsék hétköznapjaikba.A plakátok színesek és különlegesek lettek – a diákok lelkesedése és csapatmunkája tagadhatatlan.Milyen tippek, tapasztalatok fogalmazódnak meg az osztályok munkáin? A szelektív hulladékgyűjtést például szinte minden pályamű tartalmazza, ennek kapcsán Horváth Ferenc a következőket mondta.A soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola 7/c osztályosai a túlzott mennyiségű húsfogyasztás hátrányait is feltüntették plakátjukon. Horváth Ferenc szerint erre valóban nagyon oda kell figyelni, hiszen környezetvédelmi szempontból nem mindegy, hogy mennyi húst eszünk. Az állattenyésztés a takarmány termesztésével kéz a kézben jár, és utóbbihoz rengeteg víz szükséges, amiből tudjuk, végesek a készleteink.A mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola 5/b osztályosai – más diákokkal egyetemben – a megújuló energia fontosságára is kitértek, például a napelemek használatát írták fel kis szövegbuborékban.„Megújuló energia használata kapcsán egyre több lakos fordul hozzánk tanácsért. Egyre fontosabb az emberek életében, hogy például építkezéskor, felújításkor ezt a témát is körüljárják. Egyelőre azonban pénz kérdése, hogy mennyire tudnak beruházni például napelemekbe" – mondja végül a Reflex elnöke.