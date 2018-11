Védelem helyett veszélybe sodorhatják a gyerekeket a GPS-szel felszerelt követőórák

A brit Pen Test Partners szakértői szerint rengeteg - jellemzően olcsó, SIM-kártyával és GPS-szel ellátott - eszköz többet árthat mint használ, miután az olcsó készülékekhez tartozó, hanyagul megírt alkalmazások és webes felületek kommunikációja illetéktelenek által egyszerűen eltéríthető - írja a hwsw.hu A helyzetet súlyosbítja, hogy a kutatók szerint rengeteg eszköz ugyanazt a rossz minőségű kódot használja fel, így megörökölve annak könnyen kiaknázható sebezhetőségeit is - a sérülékenységeket tartalmazó, kifejezetten gyerekeknek szánt, forgalomban lévő órák száma világszerte a 3 milliót is meghaladhatja.A veszélyre akkor derült fény, mikor a cég egyik szakértője mindössze 10 fontért szerzett egy hasonló eszközt (egész pontosan a MiSafes Kid's Watcher modellt), majd rövid vizsgálódás után ahogy a The Register fogalmaz "sokkoló szintű" biztonsági réseket talált.További vizsgálat azt is kiderítette, hogy a különböző márkák alatt értékesített, hasonló eszközök nagyon hasonló API-kat használnak, ami arra utal, hogy rendszereik ugyanazon gyártó megoldására támaszkodnak, amelyre aztán ki-ki saját brandjét húzza rá.Az ügy kapcsán a Pen Test Partners felvette a kapcsolatot a vizsgált eszköz gyártójával, a Misafes vállalattal, az azonban nem reagált a megkeresésre. Az óra mindenesetre azóta eltűnt az eBay és az Amazon kínálatából is - írják.Arról, hogy a szakértők milyen problémákat tártak fel, ITT olvashat bővebben.