Szerelem - Lánykérés a szünetben az Audi ETO meccsen Győrben

A felejthetetlen pillanat: Dénes Attila megkéri kedvese, Tóth Bernadett kezét. Fotó: gyorietokc.hu

„Annyira izgatott voltam, hogy nekem csak utólag, a felvételek visszanézése után tűnt fel, micsoda tapsvihart kaptunk" – mondta elöljáróban az újdonsült vőlegény, aki már tavaly ősszel fontolgatta, hogy eljegyzi barátnőjét.„Sokat gondolkodtam, hogyan lehetne ezt emlékezetessé tenni, tudtam, hogy párom nagy kézilabda-szurkoló, tavaly még bérletes volt, idén viszont nem tudott venni bérletet, de ha időnk engedi, azért kimegyünk egy-két meccsre. Szerencsémre a klubnál dolgozó Szabó Tamás gyerekkori barátom, osztálytársak voltunk az általános iskolában. Neki vetettem fel először, hogy összehozható-e a lánykérés egy mérkőzésen. Januárban kaptunk zöld utat, s akkor úgy néztem, a Kisvárda elleni találkozó a legideálisabb, mert eredetileg szombatra írták ki, aznap pedig Bernadett-névnap volt. Végül a meccs átkerült vasárnapra, de névnapi ajándékként megvettem a jegyeket, s készültem a nagy pillanatra" – folytatta Attila.A menyasszony ebből az egészből mit sem sejtett: „Nagyon jól titkolta előlem az egész család, még a szüleim is segítettek Attilának, egy wellnesezésre is befizettek bennünket a hétvégére, csak hogy eltereljék Attila figyelmét, s még véletlenül se jusson eszébe, hogy lelője a poént."

Bernadett egyébként némileg humorosan jegyezte meg, ő karácsonykor várta a lánykérést.„Csalódott is voltam, hogy nem posztolhatok ki képet gyűrűvel az ujjamon" – mondta viccesen a lány, akiben akkor esett le, mire készül a barátja, mikor átvette a mikrofont.„Szabó Tomi rendhagyó játékkal vezette fel az egészet, olyan kérdéseket tett fel, amire igennel vagy nemmel lehetett felelni, s mikor odaadta Attilának a mikrofont, hogy az utolsó kérdést ő tenné fel, sejtettem, mi következik. Egy pillanatig nem gondolkodtam a válaszon, természetesen azonnal igent mondtam" – mesélte Bernadett.Attila még annyit jegyzett meg, a csapat a kezére játszott vasárnap: „Olyan ideges voltam, hogy még a kezemet is tördeltem. Berni azt hitte, a meccs miatt izgulok, de nyugtatott, ne aggódjak, legalább tíz góllal győz az ETO. Mondjuk igaza lett, de bevallom, talán én voltam az egyetlen a csarnokban, aki nem bánta, hogy az első félidőben még négy góllal is vezetett a Kisvárda. Legalább arra tudtam fogni az idegességemet."Attila és Bernadett kapcsolata egyébként tavaly augusztusban kezdődött. Ebben szerepe volt a vőlegény sportbalesetének, ami miatt ágyhoz volt kötve.„Még minden nagyon friss volt, de ő egyből jött segíteni, ápolni. Megmondom őszintén, nem nagyon hittem eddig a szerelem első látásra dologban, de most azt mondom, létezik ilyen" – mondta végezetül Attila.A pár már az esküvő időpontját is eltervezte, a jelenlegi tervek szerint 2018. augusztus 18-án fogadnának egymásnak örök hűséget. Az van ugyanis a legközelebb az évfordulójukhoz, augusztus huszadikához.