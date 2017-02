Audi ETO - Tóth Gabriella kölcsönbe a Kisvárdánál, Orbán Adriennel szerződés bontott az ETO

Orbán Adrien a zöld-fehér színekben eltöltött több mint 10 éves győri pályafutása alatt rengeteget tett a klubért, kétszeres BL győztes, hétszeres magyar bajnok és Magyar Kupa győztesnek vallhatja magát a Győri Audi ETO KC csapatának tagjaként.

Az Audi ETO hivatalos honlapján csütörtök este megerősítette a hírt, Tóth Gabriella és Orbán Adrienn a K&H Női Kézilabda liga újoncánál, a Kisvárdánál szerepel a szezon hátralévő részében.A közleményben az írják, a megállapodása értelmében Tóth Gabriella kölcsönben az újoncnál szerepel a szezonból hátra lévő négy hónapban. Orbán Adrienn és a jobbszélső poszt esetében a klubvezetés hónapokkal korábban elkezdte az egyeztetéseket a következő szezonnal kapcsolatban, ennek eredményeként január elején Bódi Bernadett és Jana Knedlikova is meghosszabbította kontraktusát csapattal. A jelenlegi helyzet, miszerint 3 játékos is szerepelt azonos poszton nem volt megfelelő a versenyeztetés szempontjából, ezért a szakmai stáb úgy döntött, hogy a jövőben két játékost kíván ezen a poszton foglalkoztatni. Orbán Adrienn mostantól szintén Kisvárdán folytatja pályafutását, jelenlegi szerződését közös megegyezéssel felbontotta a Győri Audi ETO KC csapatával.- Kisvárdáról megerősített információink szerint a szezon hátralévő részét az NB I utolsó előtti helyén álló csapatban játssza le az Audi-ETO két válogatottja, Orbán Adrienn és Tóth Gabriella.A jobbszélső Orbán az elmúlt időszakban egyértelműen a harmadik helyre csúszott vissza a posztján, hiszen Bódi Bernadettet és Jana Knedlikovát favorizálja Ambros Martín vezetőedző. Orbán a szerdai Vác elleni bajnokin még a keretben sem kapott helyet.Tóth Gabriella sérülés miatt hetek óta harcképtelen, ő a napokban kezdte újra óvatosan az edzéseket, de teljes felépülése még három-négy hetet vehet igénybe. Kérdés, hogy az erőltetett menetben lesz-e mód arra, hogy pályára kerüljön a győri csapatban. Mint ismeretes, 2016 tavaszán alig kapott lehetőséget, miután felépült 2015 szeptemberi térdműtétjéből.A kiesés ellen menekülő Kisvárda kereste meg egyébként a győrieket, hogy a két játékossal szeretné megerősíteni a keretét, s velük szeretné kiharcolni a bennmaradást. Érdekesség, hogy a Kisvárda keretében jelenleg tíz(!) idegenlégiós szerepel, ám egyelőre ez is kevés ahhoz, hogy ne kieső helyen szerénykedjen az újonc.Orbán már a jövő héten Kisvárdán lesz, míg Tóth március 1-jétől vált csapatot időlegesen, bár az sem kizárt, hogy véglegesen.Tóthnak ugyan még két évre szóló szerződése van, de úgy tudjuk, a szezon végén felbontják a megállapodást, s a tehetséges irányító Érden folytatja pályafutását. A győri kontraktus megszüntetéséhez egyébként elnökségi jóváhagyás kell, ami még nem történt meg, így ezen még meghiúsulhat az ügylet, bár ismereteink szerint a játékos és a Pest megyei klub már megállapodott egymással.A lejáró szerződésű játékosok közül Görbicz Anita a hírek szerint újabb két esztendőre aláír, viszont Kiss Éva és Tomori Zsuzsanna ügyében még nincs döntés. Nem elképzelhetetlen, hogy mindketten maradnak, bár a zuhanyhíradókban Anne Mette Hansen, Stine Oftedal és a kapus Sandra Toft érkezéséről is hallani. Kérdés, közülük kikkel sikerül dűlőre jutnia a klubnak.