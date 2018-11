VOLT: megérkeztek az első nevek - jön a Slipknot, Slash, Parov Stelar, Robin Schulz és LP

A rá jellemző sokszínűség jegyében jelentette be első fellépőit az egyik legrangosabb hazai eseményünk, a Telekom VOLT Fesztivál. 2019.június 26-29. között Sopronban lép színpadra a Slipknot, Slash, Parov Stelar, Robin Schulz és LP. Az idén négynapos VOLTra december 5-én indul a jegyelővétel.



Sok év után láthatja és hallhatja újra a magyar közönség 2019. június 26-án a Slipknot legénységét, akik a klasszikus albumaik mellett a legújabbat is magukkal hozzák Sopronba. A nyitónapon a Telekom VOLT Nagyszínpad a rockereké: a Slipknot előtt lép fel a jövőre 30. születésnapját a VOLTon is ünneplő Tankcsapda és ugyanezen a napon további rockbandákat terveznek a szervezők.



Minden bizonnyal a legismertebb Guns N’ Roses slágerek is elhangzanak majd a Telekom Nagyszínpadon a fesztivál második napján, amikor a világ egyik legjobb gitárosa és az ő zenekara, a Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators lép fel. A csapat idén ősszel adta ki legújabb lemezét, de nincs fesztiválos Slash koncert, amin nem játszanak olyan GN’R nótákat, mint például a Paradise City, a Welcome to the Jungle vagy a You Could Be Mine.



A VOLT történetében többször okozott már emlékezetes órákat a soproni közönségnek a Parov Stelar csapata. Az osztrák electro-swing mágusok mára a legnagyobb fesztiválokat is meghódították, szerte a világon, 2019-ben azonban sokak örömére visszatérnek a Hűség Városába.



Ugyancsak a headliner-sort gazdagítja a slágergyáros német DJ-producer, Robin Schulz, a Lost on You című slágerével világhírűvé vált LP pedig mára szerte a világon a klubok és a fesztiválok kedvence – most a VOLT közönségének is bemutatkozik.



„A következő hetekben a terveink szerint újabb hazai- és világsztárok leigazolásáról adhatunk majd hírt a VOLT rajongóinak. Az early bird-jegyelővétel azonban már június 5-én elindul, amikor 72 órán át kedvezményesen áron lehet hozzájutni a bérletekhez. Újdonság, hogy a napijegyek esetében a jegyárforduló nem dátumhoz, hanem mennyiséghez kötött, vagyis aki gyorsabb, olcsóbban juthat belépőhöz“ – mondta el Lobenwein Norbert, a Telekom VOLT Fesztivál alapító-főszervezője.



Az első VOLTos hírben - a Tankok mellett - három olyan hazai fellépő is szerepel, akik a legnagyobb csarnokokat is időről-időre megtöltik. A Telekom Nagyszínpadra érkezik Rúzsa Magdi, Majka és a Ők és a Punnany Massif.