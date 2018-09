Sportban is erősít Sopron és az egyetem

Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős államtitkára.

– Sopron erős a sportban is, különösen a kosárlabdában. Ezt szeretnénk az együttműködéssel tovább erősíteni úgy, hogy a szakmai kutatások alapján népszerűsítjük nemcsak a sportot, hanem az egészséges életmódot is, aminek a mozgás fontos része – válaszolta az államtitkár, aki köztudomásúan a profi sport világát is jól ismeri, lévén olimpiai, világ- és Európa-bajnok ezüstérmes úszó volt, a Testnevelési Egyetemnek pedig oktatója is.– Az együttműködés első lépcsőjében megvizsgáljuk a lehetőségeket, kidolgozzuk a fejlesztési irányokat, mindezek költségvetését. Szeretnénk a második lépcsőben a létesítményeket is fejleszteni, vizsgáljuk újak létrehozásának a lehetőségét is. Konkrét tervünk, hogy a Soproni Egyetemen új szakokat indítunk; sportturizmus- és sportmérnökképzéseket szervezünk, valamint indítunk egy kosárlabda-akadémiát.– Szeretnénk a mindennapjaik részévé tenni a sportot, az egészséges életmódot. Természetesen nemcsak az élsportról szól a megállapodás, bár az is fontos, hiszen Magyarország szervezi a 2024-es egyetemieurópai játékokat, s jó, ha erre Nyugat-Magyarország is felkészül. Fontos azonban a szabadidősport is, a legfontosabb pedig, hogy lehetőséget teremtsünk a hallgatók számára és információt kapjanak arról, hogy az egészségük érdekében milyen fontos a rendszeres testmozgás.