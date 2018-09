Rendkívüli közgyűlés Sopronban - Képviselői helycserék: Filep Márk letette az esküt

Dr. Ocsá József, a Helyi Választási Bizottság elnö tájékoztatta pénteken a özgyűlést a iki idő özi választás eredményéről. Mint az már ismert, a leadott szavazatok hatvankilenc százalé át kapta a belvárosban Filep Márk, a Fidesz-KDNP jelöltje. A harminchárom éves szociális szakember most letette az esküt és aláírta az okmányokat. A épviselő be is mutatkozott:

Itt születtem, ide születem, itt végeztem az iskoláimat. Pici gyerekként szerettem meg a várost, szociálpedagógusként a jótékonyság vitt először a özéletbe. Mérhetetlen szeretetet érzek Sopron iránt, megtiszteltetés, hogy az a kisgyerek, aki koptatta a Fő téri öveket, most itt lehet. Igyekszem megfelelni a felelősségnek!"

– mondta ünnepélyesen a testületnek a épviselő. Teljes jogú tagként foglalta el a helyét – egyelőre a harmadik sorban.Vörös Viktor viszont lemondott épviselői mandátumáról, erről szóló nyilatkozatát dr. Ková Gábor aljegyző olvasta fel. A kompenzációs listáról szerzett helyét i dátummal adta vissza. Az ellenzékből egyébként egyetlen épviselő volt a gáton, Biczi László, a szocialistáktól.Az Innovációs Technológiai özpontnak keresett ideális helyszínt az önkormányzat, meg is találta a délkeleti gazdasági terület mögött. A özgyűlés pénteken azért tűzte napirendre a témát, hogy ezt a helyszínt átminősítse ipari-gazdasági területté.Filep Márk teljes jogú épviselővé válása miatt újraosztottá a bizottsági helyeket is. A Fidesz-frakció új tagja a gazdasági, az ifjúsági, turisztikai és sportbizottságban, valamint a öltségvetési bizottságban is dolgozni fog. Péli Nikolettát az ifjúsági, turisztikai és sportbizottság alelnö évé, illetve Csiszár Ákost a öltségvetési elnökhelyettesének választottá .