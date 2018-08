Negyvennyolc órára gáz nélkül marad Sopron és környéke Agyagosszergénytől Fertőrákosig - Teljes lista

Az Erhardt étteremben ideiglenes étlapot állítanak össze, amihez elég a villany. Piros György séfhelyettesnek is hiányozni fog a gáz... Fotó: Magasi

Medence sem lesz



A Soproni Gyógyközpont a gázszünetből adódó szükséges intézkedéseket megtette, a betegellátás feltételei biztosítottak lesznek. A szakemberek folyamatosan tartják a kapcsolatot a szolgáltatókkal és ha megindul a gázszolgáltatás, azonnal intézkednek valamennyi ellátás visszaállításáról. Ugyanakkor tájékoztatják fürdővendégeiket és betegeiket, hogy a gázszünet miatt ezeken a napokon kedden és szerdán a Balfi Gyógyfürdőkórházban és a Várisi úti Rehabilitációs Intézetben az uszoda-, gyógymedence- és wellness-szolgáltatások nem vehetők igénybe.

Kétségbeesett kapkodás. Ez jellemzi a napokban az összes intézményt, szállodát, éttermet és több tízezer háztartást. Augusztus 28-án, kedden reggel hat órától csütörtök reggel hatig ugyanis Sopronban, Fertődön, Fertőszentmiklóson és 24 településen rekonstrukciós munkák miatt fog szünetelni a földgázszolgáltatás. Az erről szóló közlemény csütörtökön jutott el először a közvéleményhez, a nagyobb fogyasztók, például a kórház, már néhány nappal korábban értesült.Civilizált világunk, amelyben az ételünk, meleg vizünk a gáztól függ, alaposan felfordul, ha leáll a kazán és a távhőszolgáltatás is. (Még jó, hogy fűteni most nem kell.)A szolgáltató, az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. megkeresésünkre szűkszavú választ adott: péntektől négy alkalommal újsághirdetésekben és a rádiókútján tájékoztatják fogyasztóikat. Hogy miért csak most? Az FGSZ Zrt. a tervezett gázszünettel járó karbantartási munkákról a honlapján tesz közzé tájékoztatást minden évben – közölték. S tényleg, május óta ott van az interneten a lezárások éves terve. Csakhogy ki nézi ezt a honlapot? Információink szerint a hivatalok is későn értesültek a szolgáltatási szünetről – ezek szerint ők sem.– Nehéz helyzetben vagyunk, a szálloda telt házas, nem lesz könnyű megmagyarázni a vendégeknek, miért nincs meleg víz. A konyhára hozatunk gázpalackokat, megoldjuk. De megoldottuk volna a szobák melegvíz-ellátását is, ha időben értesülünk a szolgáltatási szünetről – mondja Bartha György, a Hotel Lövér üzemeltetője. Tóth Editnek, a Villa Mimi vezetőjének is feladta a leckét a helyzet: ő többek között nászutas párt fogad – meleg víz nélkül. De más szállásadó is panaszkodik, hiszen a fáradt munkás sem tud majd mosakodni, nemcsak a pihenő vendég...Erhardt Zoltán, az Erhardt Étterem és Panzió vezetője csütörtök délután tőlünk értesült a gázszünetről. Levegőt alig kapott.– Tele van a ház vendéggel... Azonnal ki kell találnom valamit. A konyhán átmeneti étlap lesz valószínűleg olyan fogásokkal, amit villanyon is elő tudok állítani. De hogy fürödni hogy fognak a vendégeink...? Mindenesetre értesítjük a szobafoglalókat és kedvezményt ajánlunk fel.Panasz tehát van és jogosak is, de most nézzük inkább azt, mit kell tennünk, ha lezárják a gázunkat?– Az a legfontosabb ilyenkor, hogy a főcsapot vagy a készülék előtti kék, ritkábban sárga színű csapot zárják el. Kilencven fokban kell elfordítani, úgy, hogy a cső irányára legyen merőleges. Ha hétfőn este vagy kedden reggel legkésőbb hat órakor ezt minden fogyasztó megteszi, nem lesz semmi baj – hangsúlyozza Gyurátz László épületgépész-technikus, gázvezeték- és -készülékszerelő. Mindenkinek azt tanácsolja, igyekezzen fegyelmezetten viszonyulni a gázszünethez, ezzel védi önmagát és készülékét is. Probléma ugyanis csak akkor keletkezhet, ha a szolgáltatás elmaradása ellenére is próbálkozik valaki.Ez esetben levegősödik a rendszer, s az újraindításnál már hibaüzeneteket küld. Aki lezárja a csapot, csütörtökön pedig újra megnyitja, probléma nélkül átvészelheti a kétnapos szünetet. Nem kell hibától tartani akkor sem – mondja a szakember –, ha a fogyasztó nem tartózkodik otthon, hiszen ez esetben nem is fogyaszt. Ha valaki esetleg épp a gázszünet idején tér meg otthonába és mit sem tudva megnyitja a meleg vizet, legrosszabb esetben is csak levegősíti a rendszerét.Legyünk tehát mi, fogyasztók a fegyelmezettek. Elő a fazekakkal és a villanyrezsókkal!