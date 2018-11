Mindenütt jó, de a legjobb Sopron: megérkezett a VOLT aftermovie!

Mindenütt jó, de legjobb Sopron, mi több, a Telekom VOLT fesztivál, aminek legjobb pillanatait zanzásította a fesztivál aftermovie-ja.Az Iron Maiden, a Depeche Mode, a Limp Bizkit és további majd’ 500 program mintegy 152.000 látogatót vonzott Magyarország egyik legnagyobb turisztikai attrakciójára, a Telekom VOLT Fesztiválra 2018-ban.A most megjelent videó a fesztivált sűríti 4 percbe, amennyire ez egyáltalán lehetséges, és ha alaposan figyeljük, talán saját magunkat is felfedezhetjük a filmben. A szervezők már a jövő évi VOLTon dolgoznak, hamarosan érkezik az első csomag, benne külföldi headlinerekkel és az is kiderül nemsokára, milyen „fesztiválshow"-t tervez a Telekom VOLT fesztivál 2019-ben.