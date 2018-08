Macskás videók fesztiválja Bécsben

A Cat Video Festival Vienna plakátja © Graphics and Design: Hammerschick.at

Lil Bub, Henri, Keyboard Cat és Maru rajongóival lesz tele 2018. augusztus 25-én a bécsi MuseumsQuartier udvara, amely első alkalommal ad helyet a Cat Video Festival Vienna-nak. Az elmúlt években ugyanis mindig más helyszínen – a Praterben, az Arena Wienben – tartották meg a szabadtéri filmvetítést, amely eddig mintegy kétezer érdeklődőt vonzott.A 20.30-kor kezdődő filmfesztiválon öt kategóriában nyolcvan, a világ legkülönbözőbb pontjairól származó rövidfilmet, home video-t, dokumentumfilmet és animációt mutatnak be, főszerepben a macskákkal. Látható lesz például a Simon's Cat legújabb része és a holland Catastrophe című animációs film is, amely a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozott be a közönségnek. Grumpy Cat a világnézetéről vall Sky Dylan-Robbinsnak egy interjúban, és lesz persze rengeteg macskás videó kutyákkal, kisbabákkal, madarakkal és a bársonytalpúak személyzetével, a gazdáikkal.A Cat Video Festival Vienna az amerikai CatVideoFesttel, a Frameout – digital summer screenings fesztivállal és a bécsi MuseumsQuartierral közösen jött létre. A rendezvényre a belépés ingyenes.