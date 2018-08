Jól halad az útépítés Sopronban a Lőverek útjain

A Villa soron is aszfaltoznak, a hét elején a Várisi út és a Lőver körút közötti szakaszán dolgoznak. Fotó: Magasi

Nagyszabású útépítés kezdődött még tavaly a Lőverekben, elsősorban a nagy forgalmat lebonyolító, turisztikai szempontból is kiemelt jelentőségű utcákban kezdődtek felújítások, amelyek több ütemben, részben már meg is valósultak.– A kivitelező jó ütemben halad a munkálatokkal, általában több utcában is dolgoznak, mindig úgy csoportosítják a gépeket és a brigádokat, hogy gazdaságosan haladjanak a feladattal – mondták el érdeklődésünkre a városházán. Hozzátették, több kormányzati forrásból valósulnak meg a városi fejlesztések, összességében több mint 1,6 milliárd forint értékben. Megújul többek között a Villa sor, a Panoráma út és a Lőver körút. A Várisi utca és a Lőver körút kereszteződésében ésszerűsítik is a forgalmi rendet, felújítják nemcsak az útburkolatot, hanem a járdát, a gyalogátkelőhelyet, valamint a buszvárót.