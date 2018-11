Hegykő kiugró sikere a Tízforrás Fesztivál

Önkormányzatunk nagy gondot fordít Hegykő felvirágoztatására, s ezt nemcsak átvitten, hanem szó szerint is kell érteni. Településünk gondozottsága, virágos arculata mind a nálunk megforduló turisták és a világ minden tájáról érkező fürdővendégek, mind a helybéliek számára is fontos. Több éve részt is veszünk a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen. Ugyanakkor mint tavaly, amikor a Tízforrás Fesztiváljainkért kaptunk elismerést a MTÜ-től, úgy az idén is turisztikai különdíjjal jutalmazták erőfeszítéseinket. Az elismerést dr. Guller Zoltántól, az MTÜ vezérigazgatójától vehettük át

Szigethi István a díjjal a nagykőrösi átadás után. Az ötszázezer forintot a falu és közösségi rendezvényeik népszerűsítésére fordítják.

A 25. jubileumi környezetszépítő országos versenyen Sopron térségéből Agyagosszergény és Lövő vett részt. Mindkét község emléktáblát, továbbá oszlopos gyertyán facsemetét kapott, amelyet Agyagosszergényben a templom előtti téren, Lövőn pedig a Szolgáltató és Kulturális Központ udvarában ültettek el.

– tudtuk meg Szigethi István polgármestertől.– Az ezzel járó ötszázezer forintot a falu, illetve fesztiváljaink népszerűsítésére fordítjuk. E díjat évente csak egy falunak és egy városnak ítélik oda. Város kategóriában Velencét hozták ki nyertesnek.Szigethi István hozzátette, a településszépítő munkát a lakosság és a civil szervezetek bevonásával, ahogy eddig is, úgy a jövőben is intenzíven folytatják.