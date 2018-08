Hallhatatlan kiállítás Bécsben

HANDS UP kiállítás - Híres siketek © equalizent GmbH / Sabine Gruber

Az osztrák főváros 1. kerületében, a Schottenstift alagsorában nyílt meg Ausztria első olyan állandó kiállítása, amely a siketek és nagyothallók világába kalauzolja el az érdeklődőket. A HANDS UP ötletét csaknem tíz évig dédelgette az érintettek képzésével és tanácsadással foglalkozó Equalizent, míg végül a Bécsi Gazdasági Ügynökség és az osztrák gazdasági minisztérium támogatásával idén megvalósulhatott az álmuk.A kiállítás célja, hogy megismertesse a hallókat a siketek világával és rámutasson: egy kis fantáziával és jó szándékkal milyen könnyű a kommunikáció még úgy is, hogy nem ismerjük a jelnyelvet. Az érdeklődők ezen kívül azt is megtudhatják, miként boldogulnak a siketek a mindennapokban: hogyan szól nekik a vekker és honnan tudják, ha csenget a postás? Az interaktív tárlat egyik csúcspontja, amikor a látogatók a saját testükön tapasztalják meg, miként érzékelik a siketek a zenét, és maguk is dalra fakadnak jelnyelven.Mivel a siketek nem fogyatékossággal élőkként tekintenek magukra, hanem egy külön nyelvi és kulturális közösség tagjaiként, a kiállításon külön részt szenteltek a híres siketeknek, valamint a siketek kultúrájának és történetének.A HANDS UP külföldi látogatók számára is teljes élményt nyújt, mivel vizuális elemekre és gesztikulációra épít, a videókhoz pedig német vagy angol feliratozás is választható. A kiállítás látogatásához a jelnyelv ismerete természetesen nem szükséges.