Fertő-táj - A világörökséget ünnepelték: tíz település kincseit mutatták be az érdeklődőknek

Nagycenken „hidat" építettek az Arany-patak fölé.

Milyen halak úsznak a Fertőben? Mi mozog a vízben, ha mikroszkópon át nézzük egy cseppjét? Hogyan és mivel mostak régen a régió asszonyai? Mikortól ismeri az ember a balfi víz jótékony hatásait? Van-e összefüggés a zene és a víz között? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők szombaton, a világörökségi napon, a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa és a Civilek a Fertő-tájért Egyesület hagyományos május végi rendezvényén.A Fertő-táj tíz településén várták az érdeklődőket programokkal, amiknek ezúttal a víz állt a középpontjukban. Csatlakoztak az intézmények is, mint az Esterházy- vagy a Széchenyikastély, de a nap sikere leginkább azokon a civileken múlt, akik energiát nem sajnálva, ötleteikkel személyesen is segítették a programok sikerét. Ott álltak a tűzoltófecskendő mellett, rajzoltatták a gyerekeket, megmutatták, mit tanultak a nagyszüleiktől, régi eszközöket sorakoztattak fel vagy meséltek, előadást tartottak, játszottak és csoportot vezettek.A tizennyolcadik alkalommal megrendezett világörökségi nap ezúttal – a rendezvény történetében először – osztrák partnerekkel is kiegészült, ugyanis a határ túloldalán is szombaton tartották a programokat, a fertőrákosi öbölben pedig közösen zárták a világörökség kincseit felvonultató napot.