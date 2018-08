Első Soproni Sörverseny - A Soproni megtalálta az ország legjobb porterfőzőjét

Új családtaggal bővül az első hazai nagyüzemi IPA és a barna lager párosa: a Soproni Óvatos Duhaj családba egy porter érkezik, amely nem mindennapi körülmények között született meg. A megszokottól eltérően nem kreatív termékfejlesztőkgondos munkájának és ínyenc fogyasztók értékes visszajelzéseinek az eredményeként fogant, hanem az első Soproni sörversenyen, amelyre összesen 24 nevezés érkezett.A zsűri a döntő eseményt megelőző napon választotta ki a legjobb hét alkotást, majd a helyszínen ezeket újrakóstolták a fogyasztókból álló zsűrivel együtt, és közülük, szoros küzdelemben került ki győztesen Stubna Ágoston söre.“A porter egy nagyon nehéz kategória, Ágostonnak viszont sikerült olyan házi sört főznie, ami a bolti kategóriában is megállná a helyét. Minden finalista remekelt, de Ágoston söre kiemelkedett az íz, a könnyed ihatóság terén, és nem csak a szakmai, hanem a civil zsűri toplistáján is szerepelt. Az általa használt angol komlók földesebb jellegű zamata rendkívül jól passzol a kekszes utóízű malátához" - értékelte a győztest Lehmajer Viktor.A szakmai zsűri tagja volt Wossala Rozina műsorvezető és étteremtulajdonos, Bajkai Tibor, az Első Magyar Házisörfőző Egyesület elnöke, José Matthijsse, a HEINEKEN Hungária vezérigazgatója, Lados Péter, a Yeast Side Brewery tulajdonosa és Lehmajer Viktor, a Soproni sörmestere.„Ez a kiegyensúlyozott, harmonikus ital méltó tagja lesz 2019-től a Soproni Óvatos Duhaj családnak, alkotója pedig automatikusan helyet kap a hazai sörnagymesterek között" – mondta a döntőt követően José Matthijsse, a HEINEKEN Hungária vezérigazgatója, a zsűri tagja. Úgy vélte, a közkedvelt sörfamília kiszélesítésével a Soproni újabb hatalmas lépést tesz azon fogyasztói felé, akik bár ragaszkodnak a tradicionális értékekhez, mégis szívesen kísérleteznek új ízekkel.Boldogan és lelkesen nyilatkozott a versenyt követően a legjobb portert kiagyaló és elkészítő, egyébként soproni születésű, mérnök végzettségű Stubna Ágoston is. Elmondta: arra számított, hogy a döntősök közé kerül, de a győzelemről álmodni sem mert. Alig két nappal a nevezési határidő lejárta előtt pályázott, és egy IX. kerületi, 4. emeleti lakásban főzte a sört. A receptet kifejezetten erre a versenyre dolgozta ki, a hozzávalókat pedig az elmúlt években összeállított jókora táblázatból válogatta, amelyben az alapanyagokra vonatkozó minden fontos információ szerepel. „A porter nem túl erős sör, hanem igazi baráti társasággal iszogatós fajta. Ezt tartottam szem előtt elsődleges szempontként" - mondta a nyertes.„A receptet Stubna Ágoston támogatásával és aktív segítségével fogjuk Sopronban a gyári körülményekhez alakítani, természetesen úgy, hogy élvezeti értéke egyáltalán ne csorbuljon" – fogalmazott Lehmajer Viktor, a HEINEKEN Hungária sörfőzőmestere. Az első Soproni sörverseny győztese várhatóan 2019-től kapható majd a boltokban és a szórakozóhelyeken, előreláthatólag az Óvatos Duhaj család többi tagjával megegyező fogyasztói áron.