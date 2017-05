Elrendelte a bíróság Horst Mahler átadási letartóztatását

A bíróság kimondta: az Igazságügyi Minisztériumon keresztül megkeresik a német igazságügyi hatóságot, kérve, hogy június 5-ig adjanak pontos tájékoztatást az európai elfogatóparancs teljes szövegéről, arról, Horst Mahler büntetését miért szakították korábban félbe, illetve mennyi időt kell még rács mögött töltenie. Az átadási letartóztatást a bíróság június 26-ig rendelte el.



Az ügyész a tárgyaláson hosszasan sorolta, milyen bűncselekmények miatt ítélte el a német férfit a potsdami és a mannheimi bíróság; egyebek mellett a terhére róják, hogy holokauszttagadó leveleket, felvételeket, röpiratokat küldött közéleti szereplőknek, újságíróknak, politikusoknak.



Horst Mahler azonban azt mondta: nem két külön szabadságvesztést róttak ki rá, hanem összbüntetést kapott, amely kétharmadának letöltése után szabadlábra került. Írt egy könyvet, ami miatt szintén eljárást kezdeményezett ellene az ügyészség, és szerinte annak, hogy őt vissza akarják vinni a börtönbe, valójában ez a filozófiai munka az oka. Miután kiszabadult, a könyv alapján tartott egy előadást baráti körben, erről felvétel készült és az internetre is felkerült, ekkor döntött úgy a bíróság, hogy a fennmaradó büntetését is le kell töltenie.



A bíróság szerint a pontos adatok, az összbüntetés, a valamint a fennmaradó büntetés időtartamát tisztázni szükséges.



Horst Mahler - bár nem fellebbezett az ideiglenes átadási letartóztatás ellen - azt hangoztatta, ellene van az átadásnak, szerinte politikai menekült és ezért politikai menedékjogot is kért a magyar miniszterelnöktől.



A bíróság ugyanakkor leszögezte: megkeresték a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt, amely szerint menekültügyi eljárás nincs folyamatban Horst Mahler esetében, de mivel uniós állampolgárról van szó, más uniós tagállamban nem is terjeszthet elő ilyet.



A tolószékes német férfi azzal is érvelt, hogy a rendőrségi fogdában nehezen mozog kerekesszékkel és problémás közlekednie, mivel amputálták a lábát. Erre a bíró azt közölte: mivel az átadási letartóztatást büntetés-végrehajtási intézetben kell letöltenie, jelezni fogja számukra, hogy legyenek tekintettel a férfi állapotára az elhelyezésekor.



A 81 éves német férfi sajtóhírek szerint a Vörös Hadsereg Frakció elnevezésű szélsőbaloldali terrorista csoport egykori alapítója volt, majd szélsőjobboldali lett. Mahlert holokauszttagadás miatt 2009-ben Németországban tíz év börtönre ítélték, ezt azonban 2015-ben egészségi állapota miatt felfüggesztettre módosították. Ez év elején azonban az idős férfinak újra be kellett volna vonulnia a börtönbe, ekkor szökött meg a német hatóságok elől.



A férfit hétfőn vette őrizetbe a Soproni Rendőrkapitányság.