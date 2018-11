Egyházasfaluban sok gondot okoztak a hódok

Az eurázsiai hód védett állatfaj, számuk több ezerre tehető.

Már több ezer hód az országban

Az eurázsiai hód védett állatfaj. Hazánk hódállománya a XIX. század közepére a vadászat miatt kipusztult. A XX. század utolsó évtizedében megkezdődött visszatelepítésük Magyarországon a Duna–Dráva és a Fertő–Hanság Nemzeti Park területén, illetve a Tisza középső és felső folyásánál. Spontán vándorlás révén mára az egész ország területén megjelentek. A populáció száma napjainkban már több ezerre tehető.



– Átfolyik a Metőc az egész falun, több kilométer hosszan. Jól sikerült a hódok visszatelepítése, olyan jól érzik magukat itt, hogy öt várat is építettek. Ezzel viszont elég nagy problémákat okoztak az itt élőknek – mondja Sándor József, Egyházasfalu polgármestere. Hosszan sorolja a hódvárak következményeit: a gógánfai és a daszti részt nagyobb eső idején elöntötte a belvíz, Keresztényben ugyanakkor már száraz volt a patak medre. A falu egyik részén víz alá került a veteményes, a traktorok nem tudtak rámenni a földekre, volt, ahol már attól kellett tartani, beszakad a gépek alatt a meder fala, míg máshol kiszáradt minden.– Kénytelenek voltunk a hatóságokhoz fordulni, de hosszú időbe és keserves utánjárásba került minden. Végül sikerült az engedélyeket – többek között a nemzeti parktól, a kormányhivataltól – beszereznünk a hódvárak elbontása érdekében. Viszont ez sem egyszerű: csak a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság végezheti el szakszerűen. Nem volt könnyű, de végül nemrég elbontották a hódok emelte gátakat – mondta el a polgármester.– A működési területünkön található vízfolyások mentén évről évre egyre több gondot okoz a hódok tevékenysége. A torlaszok megemelik a gátak mögött a vízszintet, így gyakori a vízfolyás menti területek elöntése még olyan időszakokban is, mikor egyébként nem kell árvízi elöntéstől tartani. Nagyobb csapadék után az árhullámok levonulását is károsan befolyásolják a hódgátak – ismeri el a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Gaál Róbert. Az Egyházasfaluban található Metőc patakon épített hódgátak elbontását az igazgatóság végül elvégezte, ám tapasztalataik azt mutatják, hogy a gátakat a hódok visszaépítik. Az állat több alkalommal képes adott helyen, akár pár nap alatt újra létrehozni a várát. Többszöri elbontást követően képes arra is, hogy a vízfolyás mentén továbbvándorolva új helyen alakítson ki ismét gátat, ezzel megteremtve a számára ideális életkörülményt. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság számára ez jelentős költséget okoz, s mivel az állomány ritkítása nem megoldott, előreláthatóan a hódok okozta kártételek ismételten jelentkezni fognak.