Burgenland: magasak a bérek, sok a nyugdíjas

A Fairwork-program vizsgálta a Magyarországról Ausztriába munkába járók helyzetét és a kutatás külön foglalkozott Burgenlanddal, hiszen a Nyugat-Dunántúllal határos tartományba sok magyar jár dolgozni. Itt nem a nagyarányú iparosításra alapozták a gazdasági sikert az elmúlt időszakban. De akkor mire? Horváth Csaba, a Fairwork projektmenedzsere tanulmányukból azt emelte ki, hogy amikor Ausztria 1994-ben az Európai Unió tagjává vált, Burgenland még a kiemelt támogatású európai régiók közé tartozott. A 2007-es uniós programozási periódusban pedig már kilépett a fejletlen, támogatott régiók közül, azaz felzárkózott mind az európai, mind pedig az osztrák fejlett régiókhoz. Részben az uniós források beáramlása és az Ausztrián belüli tartományközi transzferek bőkezű rendszere vezetett a gazdaság növekedéséhez. A beruházott tőke forrása mellett azonban érdemes azt is megjegyezni, hogy Burgenlandban mindez termelékenységben, azaz szerkezeti szinten is hasznosult.Burgenland magas bérezésű tartomány és a fizetéseknek megvan a belső keresleti, multiplikátor hatása. Az egyik gazdasági ágazat, ami jelentős fejlődésen ment itt keresztül, az a turizmus. Ennek a szektornak a súlya még így sem éri el az átlagos osztrák szintet, ez azonban elsősorban azért van, mert Ausztria az Alpok miatt nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően népszerű nemzetközi desztináció, azaz fogadóterület.A turizmus az utóbbi években Burgenlandban is kifejezetten megerősödött, elsősorban a Fertő tó környékén. Ha pedig a burgenlandi összjövedelem fennmaradó részéről van szó, akkor mindenekelőtt fontos megemlíteni, hogy a felmérések szerint a tartomány foglalkoztatottjainak kétharmada ingázik, és ennek a kétharmadnak a fele a tartományon kívülre jár dolgozni. Azaz a tartományi jövedelem jelentős része a szomszédos osztrák tartományokból, mindenekelőtt Bécsből, Karintiából és Alsó-Ausztriából származik. A kicsiny és földrajzilag széttagolt Burgenland sok szempontból nem tekinthető autonóm gazdaságnak.Burgenland erősen az osztrák gazdaság többi részére van utalva, a szociális transzferek intézménye miatt is. Ausztria jóléti állam, szociális piacgazdaság. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy igen bőkezű szociálpolitikai és egyéb transzfereket biztosítanak az állampolgároknak. Ennek egyik formája a nyugdíj, és mivel Burgenland lakossága meglehetősen elöregedett, ezért a tartomány számára jelentős jövedelmet képviselnek a nyugdíj és egyéb szociális jellegű juttatások. Ez nem csupán az életszínvonalban érezhető, ugyanis a támogatottak által elfogyasztott termékek és szolgáltatások révén pörög a helyi gazdaság. Ez az úgynevezett multiplikátorhatás, amely a magas bérszínvonalú gazdaságok jellemzője. Ide sorolható még a munkanélküli- és egyéb más szociális segélyek hatása, a szövetségi, a tartományi, az állami és az önkormányzati alkalmazottak bére, aminek szintén foglalkoztatást növelő hatása van, hiszen azt többnyire helyben költik el.Ausztria az Európai Unió leggazdagabb országai közé tartozik, ennek megfelelően az életszínvonal is magas, ráadásul ez folyamatosan emelkedett. A szomszédos Magyarországhoz képest például a fogyasztási olló különbözete folyamatosan tágult. Ez igen fontos tény, hiszen a kelet-európaiak – így a magyarok is – hosszú idő óta a közeli Ausztriát és Németországot tekintik felzárkózási horgonynak. Elmondható, hogy az életszínvonalbeli fejlettség a Burgenlandba munkába ingázó magyaroknak, itthon élő családjaiknak is előnyt jelent.