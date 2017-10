Műszaki hiba miatt halt meg egy beteg a mosonmagyaróvári kórházban

A másodfokon eljáró Győri Törvényszék is felfüggesztett fogházra ítélte pénteken a mosonmagyaróvári kórházi haláleset négy vádlottját, helyben hagyva az első fokon eljáró Mosonmagyaróvári Járásbíróság tavaly június 8-i határozatát - tájékoztatta a Győri Törvényszék sajtószóvivője az MTI-t.



A mosonmagyaróvári Karolina-kórházban a műtőblokk felújítása után az orvosigáz-ellátó rendszer műszaki hibája okozta egy 62 éves nő halálát 2013. július 26-án, a fordítva bekötött oxigén- és altatógázcsövek miatt. A kórház vezetője a haláleset utáni napon jelentette be, hogy műtét közben meghalt egy beteg, aznap pedig egy 31 éves nő altatásakor léptek fel komplikációk: a műszer a beteg oxigénhiányos állapotát jelezte, ezért az altatóorvos levette őt a lélegeztető gépről, és a műtétet kézi lélegeztetéssel fejezték be.



Havasiné Kulcsár Petra elmondta, hogy a másodfokú bíróság határozatának indokolásában rámutatott arra, hogy a végzetes eredményt előidéző folyamatot az első rendű vádlott kisebb szerelési hibája indította el. Az a hiba kiküszöbölhető lett volna egy gázazonossági próbával, amely azonban elmaradt.



A műszaki átadás-átvételi folyamat egyes ütemeiben a vádlottakat külön-külön is és mégis egymásra épülve ellenőrzési kötelezettség terhelte, amelyet a saját területükre vonatkozó foglalkozási szabályok írtak elő számukra. Amennyiben az egymásra épülő ellenőrzési kötelezettségét bármelyik vádlott teljes körűen teljesítette volna, abban az esetben nem halt volna meg a 62 éves nő.



Az ügy elsőrendű vádlottja A.Z., akit a kivitelezéssel foglalkozó alvállalkozó bízott meg a műtők gázellátó hálózatának kiépítésével. A másodrendű vádlott, K.B., a kivitelezéssel foglalkozó alvállalkozás ügyvezetője, egyben a munka építésvezetője. A büntetőper harmadrendű vádlottja D. B., a fővállalkozó kft. műszaki igazgatója, az építés felelős műszaki vezetője, a negyedrendű vádlott S. Gy. P. az európai uniós támogatásból megvalósult felújítás projektmenedzsere.



A büntetőper 2015 októberében indult halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vádjával.