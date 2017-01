Isztambul: az IÁ vállalta magára a támadást

Őrizetbe vettek nyolc gyanúsítottat a török hatóságok



Őrizetbe vett nyolc a török rendőrség nyolc gyanúsítottat, akikről a helyi hatóságok azt feltételezik, hogy közük volt az isztambuli Reina Klubban szilveszter éjszaka elkövetett vérengzéshez, amelyben 39 ember vesztette életét - jelentette a DHA török hírügynökség hétfőn, egyéb részletek közlése nélkül.



Időközben az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára a klubban végrehajtott lövöldözés elkövetését. A 39 halálos áldozat között eddigi értesülések szerint 27 külföldi volt.



A támadás elkövetője szökésben van, a török rendőrség nagy erőkkel keresi. A Hürriyet című tekintélyes török napilap előzőleg titkosszolgálati forrásra hivatkozva hétfőn azt írta, hogy a dzsihadista szervezet egyik közép-ázsiai, feltehetően üzbég vagy kirgiz állampolgárságú tagja lehetett a merénylet elkövetője.



Az IÁ vállalta magára a támadás elkövetését



A tájékoztatás szerint a merényletet "a kalifátus egyik hősi katonája" hajtotta végre, aki "megtámadta a híres éjszakai szórakozóhelyet, ahol a keresztények éppen pogány ünnepüket tartották. Kézigránátokkal és sorozatlövő fegyverével ütött rajtuk, és az ünnepüket gyásszá változtatta". A közlemény szerint a támadó az IÁ által Szíria és Irak egy részén kikiáltott kalifátus vezetőjeként ismert Abu Bakr al-Baghdadi parancsára nyitott tüzet. A terrorcsoport a "kereszt szolgálójaként" utalt Törökországra.



A terrortámadást röviddel az új év beköszönte után az Ortaköy negyedben, a Boszporusz európai partján található Reina klubban követték el. Legalább egy támadó behatolt a szórakozóhelyre, miután a bejáratnál lelőtt egy rendőrt és egy civilt, majd vaktában tüzet nyitott az új évet ünneplő több száz emberre. A merényletben legalább 39-en meghaltak és 69-en megsebesültek, az áldozatok között sok a külföldi.



A török állami hírügynökség hétfőn azt jelentette, hogy egy kivételével valamennyi halálos áldozatot azonosítottak. Tizenegy török, egy török-belga, hét szaúd-arábiai, három-három libanoni és iraki, két-két tunéziai, indiai, marokkói, jordániai, továbbá egy-egy kuvaiti, kanadai, izraeli, szíriai és orosz állampolgár vesztette életét.



A támadó továbbra is szökésben van.



A Hürriyet című tekintélyes török napilap előzőleg titkosszolgálati forrásra hivatkozva hétfőn azt írta, hogy az IÁ egyik közép-ázsiai, feltehetően üzbég vagy kirgiz állampolgárságú tagja lehetett a merénylet elkövetője.



A vérengzést követő napon Törökország és Oroszország több mint 100 dzsihadista célpontra csapott le Szíriában különböző műveletekben.





Török lap: az Iszlám Állam egyik közép-ázsiai tagja lehetett az elkövető



Az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezet egyik közép-ázsiai, feltehetően üzbég vagy kirgiz állampolgárságú tagja lehetett a 39 halálos áldozatot követelő újévi isztambuli merénylet elkövetője - írta hétfőn a Hürriyet című tekintélyes török napilap titkosszolgálati forrásra hivatkozva.



A lap beszámolója szerint a hatóságok azt feltételezik, hogy a támadó ugyanahhoz az IÁ-sejthez tartozik, amelyet az Atatürk repülőtéren június 28-án végrehajtott hármas öngyilkos robbantásért is felelőssé tesznek.



A merénylet célpontja a Reina nevű, a Boszporusz európai oldalán található híres szórakozóhely volt, ahol több százan búcsúztatták az óévet.



Az újság arról is írt, hogy az elkövető taxival közelítette meg a helyszínt, de a sűrű forgalom miatt egy rövid szakaszon gyalog érkezett a bejárathoz, ahol lelőtt egy rendőrt és egy civilt, majd behatolva az épületbe gépkarabélyával vaktában tüzet nyitott.



Szakértők a fegyverhasználatból képzett, háborús tapasztalatokkal rendelkező terroristára következtetnek. Szemtanúk beszámolója szerint a földre rogyott sebesültek egy részét a merénylő még fejbe is lőtte. A lövöldözés után eldobta fegyverét és télikabátját, amelyben a helyszínelők 500 török lírát (42 ezer forint) találtak.



A Hürriyet úgy tudja, hogy a támadó taxival távozott, ám mivel nem volt pénze, a sofőr a közeli Kurucesme városrészben kirakta.



A rendőrség továbbra is nagy erőkkel nyomoz a terrorista után.



Isztambul: a merényletek Erdogant erősítik



A szakértő az M1 aktuális csatornán hétfőn azt mondta, a merényletek tiltakozások a török politika és a kurdok elnyomása ellen, ám céljukat nem érik el, inkább "kontraproduktívak".



Nógrádi György úgy fogalmazott, tökéletes biztonság jelenleg nem létezik, szerinte 2017 nem a béke éve lesz, hanem további merényletek várhatók.



Az isztambuli Reina Clubban szilveszter éjszaka elkövetett terrortámadásban legkevesebb 39-en meghaltak és 69-en megsebesültek. Egyelőre nem világos, kik állnak a merénylet hátterében, a rendőrség hajszát indított a tettes kézre kerítése érdekében. Az áldozatok között sok a külföldi, de a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) eddigi információi szerint nincs köztük magyar állampolgár.