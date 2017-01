39 halottja van az isztambuli klubot ért támadásnak

Isztambulban legalább 39-en meghaltak és 69-en megsebesültek egy neves szórakozóhely ellen szilveszter éjszaka végrehajtott terrortámadásban - közölte vasárnap a török belügyminiszter. Huszonegy áldozatot sikerült vasárnap délig azonosítani, közöttük 15 külföldi van. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) eddigi információi szerint nincs magyar érintettje az isztambuli terrorcselekménynek.A támadás célpontja egy híres mulató, az Ortaköy negyedben, a Boszporusz európai partján található Reina klub volt. A télapónak álcázott merénylő éjfél után negyed kettőkor érkezett a bejárathoz, ahol lelőtt egy rendőrt és egy civilt, majd behatolva sorozatlövő fegyverével vaktában tüzet nyitott az újévet ünneplőkre. A 700-800 vendég közül egyesek a tengerbe vetették magukat menekülés közben - jelentette az NTV televíziós csatorna. Az NTV-nek egy szemtanú azt nyilatkozta, hogy a lövöldözés 10-15 percig tartott és az elkövető körülbelül 50-60 lövést adott le.A belügyminiszter elmondta, 69 sebesültet ápolnak kórházban, négy ember állapota súlyos. A rendőrség továbbra is kutat a terrorista elkövető után - közölte Süleyman Soylu, aki reményét fejezte ki, hogy rövidesen sikerül kézre keríteni az elkövetőt.A merénylők számát más források két vagy három főben adták meg. Sorsuk egyelőre ismeretlen, nem tudni, hogy lelőtték, elfogták őket vagy elmenekültek. A környéket a rendőrség két kilométeres körzetben lezárta. A Dogan török sajtóügynökség által megkérdezett szemtanúk szerint a támadó vagy támadók arabul kiabáltak. Kilétük ismeretlen, eddig senki sem vállalta magára a vérengzést. Vasip Sahin isztambuli kormányzó azt mondta, hogy a támadó "messzehordó" fegyvert használt, amellyel "brutálisan és vadul" tüzet nyitott az emberekre. Feltehetően gépkarabélyra utalhatott."Nem láttam, ki lövöldözött, de hallottam a puskalövéseket, és láttam menekülni az embereket. A rendőrség gyorsan megjelent" - írta Twitter-oldalán Sefa Boydas török labdarúgó.Mehmet Kocarslan, a klub tulajdonosa elmondta, hogy az elmúlt tíz napban megszigorították a biztonsági intézkedéseket, miután az amerikai felderítő szolgálatok egy lehetséges támadás veszélyére figyelmeztettek. Isztambulban a szilveszter előtt fokozott készültséget rendeltek el, és 17 ezer rendőrt vezényeltek az utcákra, köztük télapónak öltözötteket.Törökország a végsőkig harcolni fog, amíg véget nem vet a terrorcsoportok és támogatóik által elkövetett támadások minden fajtájának - hangsúlyozta a török elnök a merénylet után.Recep Tayyip Erdogan nyilatkozatában kiemelte: "nemcsak a terrorcsoportok fegyveres támadásaival, de gazdasági, politikai és szociális támadásaikkal is szembe kell szállni"."A hasonló támadások célja, hogy a polgári személyek elleni gyűlöletes támadásokkal destabilizálják és káoszba döntsék az országot, demoralizálják népünket. A nemzetnek meg kell őriznie a hidegvérét, szorosabban össze kell fognunk, és soha nem adhatunk teret az efféle piszkos játszmáknak" - fogalmazott az elnök.Együttérzését fejezte ki az elhunytak családtagjainak és mielőbbi gyógyulást kívánt az isztambuli terrorcselekmény sérültjeinek Orbán Viktor miniszterelnök Binali Yildirim török kormányfőnek írt levelében - tájékoztatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-t."Magyarországon nagyra értékeljük, hogy Törökország és a török emberek aktív szerepet vállalnak a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben. Ez az embertelen támadás megerősíti kormányom elkötelezettségét a terrorizmussal szembeni fellépés és Törökország erőfeszítéseinek támogatása mellett" - fogalmazott Orbán Viktor.A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) eddigi információi szerint nincs magyar érintettje az isztambuli terrorcselekménynek - közölte a tárca vasárnap az MTI-vel. Az isztambuli főkonzulátus folyamatosan kapcsolatban van a török hatóságokkal.Részvétét fejezte ki a merénylet miatt Barack Obama amerikai elnök, és felszólította munkatársait, nyújtsanak segítséget a török hatóságoknak - közölte a Fehér Ház. Vlagyimir Putyin orosz államfő is részvétét nyilvánította Erdogannak. "Nehéz elképzelni annál cinikusabb bűncselekményt, mint békés emberek meggyilkolása az újévi ünnepen. A terroristáktól azonban teljesen idegenek az emberi erkölcs fogalmai. Közös feladatunk, hogy határozottan visszaverjük a terrorista agressziót" - hangsúlyozta az orosz elnök a Kreml sajtószolgálata által ismertetett részvéttáviratában.Francois Hollande francia elnök szolidaritását fejezte ki a török néppel a támadás után. Az Élysée-palota által kiadott közlemény szerint Hollande hangsúlyozta, hogy feltétlenül folytatni kell a terrorizmus elleni közös fellépést.Határozottan elítélte az isztambuli terrorcselekményt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Dalia Grybauskaite litván elnök, Angela Merkel német kancellár, Benjamin Netanjahu izraeli, Stefan Lofven svéd és Erna Solberg norvég kormányfő, Frank-Walter Steinmeier német és Angelino Alfano olasz külügyminiszter, valamint a kazah külügyminisztérium is.Törökország legnépesebb városában 2016-ban számos merényletet követtek el, a legutóbbit december 10-én, amikor kurd fegyveresek két pokolgépet robbantottak fel egy labdarúgó-stadion előtt. Akkor 44 ember halt meg és több mint 150-en sebesültek meg.