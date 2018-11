Véradókat köszöntöttek Győrben

Az egyik díjazott, Papp Bertalan, valamint (balról jobbra) dr. Tóth Zsuzsanna, a Vöröskereszt megyei elnöke, Kun Szilvia megyei igazgató és dr. Gartnerné dr. Vörös Katalin, a szervezet megyei alelnöke. Fotó: H. B. E.

Győr-Moson-Sopron. Hagyományos módon – immáron harmincadik alkalommal – a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson- Sopron Megyei Szervezete a véradók napi győri és megyei ünnepségén köszönte meg azok segítségét, akik vérükkel mentik meg mások életét. Vannak közöttük 25-, 50-, 75-, sőt, 100- és 120-szoros véradók is – róluk a közélet prominensei szóltak a tegnapi ünnepségen.Egy véradó három életet menthet – hirdeti a plakát, s az is igaz: csoportosan, egy-egy munkahely megnyerésével több véradó mozgósítható. Győr-Moson- Sopron mindig élen járt a véradásban; az országos átlagnál szinte minden évben jobb eredményt ér el. „A jó véradó igazi kincs, a vér pedig semmivel nem pótolható, ezért is köszöntjük őket megkülönböztetett szeretettel."A véradók mellett a szervezőket is köszöntötték. Véradó Mozgalomért támogató oklevél: Nagycenk önkormányzata. Kiváló Véradásszervező oklevél: Tolnai Ferencné, Kisbajcs. Kiváló Véradásszervező oklevél: Budai Lászlóné, Bősárkány. Leköszönő kiváló véradásszervező: Tóth Sándorné, Románd. Pro Vita díj: Papp Bertalan, Győr. Véradóbarát munkahely: Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred. Véradó Mozgalomért ezüst fokozat: Horváth Edit, Sopron.