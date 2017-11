Szent Márton ünnepén búcsúzott el Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát - fotók

Ki lesz Várszegi Asztrik utóda?



Egyelőre nem tudni, annyi azonban bizonyos, hogy 2018. január 6-án döntenek az új pannonhalmi főapát személyéről. A beiktatást kora tavaszra jósolják, így Várszegi Asztrik mostani elköszönése azoknak a vendégeknek szólt, akikkel a Márton napi ünnepségen szokott találkozni. Jövő novemberben ugyanis már bizonyosan nem lesz a hangverseny házigazdája.

A Pannonhalmi Bencés Főapátság legrangosabb éves eseménye a Szent Márton-nap, itt adják át az ünnephez kapcsolódó díjat is. Idén a kitüntetést a Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl József vehette át, Várszegi Asztrik főapát pedig ezen az eseményen jelentette be, hogy jövő év elején átadja főapáti feladatait az utódjának.A Szent Márton-napi ünnepi hangverseny előtt, amelyre a prominens vendégek mellett a sajtó is meghívást kap, a tudósító mindig várja, hogy Várszegi Asztrik köszöntőjének mi lesz az üzenete. Mert a tizenhét év alatt, amióta a Szent Márton-díjat alapították és odaítélik az arra érdemesnek, a főapát mindig tartogatott fontos mondatokat a vendégeinek. Ez idén sem volt másképp, idézzük is Várszegi Asztrik beszédét: "Úgy tűnik, Márton püspök személye, példája évről évre időszerűbb lesz. Jézus mondta tanítványainak: szegények mindig lesznek veletek.Ez valóban így van és ha őszinték vagyunk magunkhoz, ez az egyház mindenkori bázisa. Ma ezt még azzal tudjuk kiegészíteni, hogy szegények egyre többen lesznek veletek. Így Márton nem csupán a Kr. utáni IV. században, hanem a mi XXI. századunkban is időszerű, mert a szegények, kiszolgáltatottak sokasága és valósága mindig kihívás."Majd bejelentette: "Ferenc pápa november 19-ét a szegények világnapjának nyilvánítja. A Pápa nem akar alibi cselekedeteket, hanem azt kéri, hogy az osztás életstílusát, az osztás életkultúráját alakítsuk ki. Még radikálisabban fogalmaz: Jézus Krisztus a szegények meggyötört testében megérinthető, ezért a szegények világnapja alkalom lehet az Istennel való találkozásra. Ezt a hitből fakadó radikális felszólítást, meghívást nem lehet visszautasítani felelősség, lelkiismeret-furdalás nélkül. Felszólítást kaptunk, történeti és kortárs példáink vannak, rajtunk a sor!"Beszéde végén jelentette be: "A Szent Márton-napokkal 17 év telt el, az én főapáti szolgálatomban pedig immár lassan 27 év telik be. A bencés hagyomány bölcsessége azt diktálta szívemnek és ez van házi törvényeinkben is, hogy az idősebb adja át helyét a fiatalabbnak. Ezt teszem magam is jó szívvel és csak úgy köszönök el, hogy nem főapátként, de jóbarátként megmaradok kedves mindannyiuk számára a továbbiakban is."Az ünnepi hangversenyt követően, amelyet idén a győri filharmonikusok adtak, jelentették be a díjazottat: Halzl Józsefet, a Rákóczi Szövetség elnökét. A szövetség a küldetését így fogalmazta meg: "A határon túl élő magyar közösségek nemzeti, kulturális, szellemi, közművelő- dési tevékenységét segíti és hatékonyan részt vállal identitástudatuk megőrzésében, elsősorban az ifjúság megszólításával."Elnöke a díj átvétele után arról a rövid, de életében meghatározónak számító időszakról beszélt, amikor bencés diák volt. "Azt ígérem, hogy amíg élek, tartom a kapcsolatot Pannonhalmával és a közös programjaink akkor is megmaradnak, amikor az időseknek már el kell távozniuk az élők sorából."