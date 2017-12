Sorban állás helyett postán is érkezhet a győri parkolóbérlet

Az éves lakossági parkolóbérlet díja nem emelkedett, maradt 3900 Ft.

2016-tól plusz idővel, költséggel járt a lakossági parkolóbérlet a kisalföldi megyeszékhelyen. A Győr-Szol Jókai és Orgona utcai ügyfélszolgálati irodáiban a szigorú szabályok miatt kígyózó sor fogadta az autósokat, gyakran 1 órát vett igénybe a procedúra. A bérlet 3900 Ft-ba, a tulajdoni lap helyszíni kérése 1000 Ft-ba, összesen 4900 Ft-ba került.A szolgáltató több újítást vezetett be, hogy kevesebb sorban állással jussanak bérlethez a tulajdonosok. "Sikerült egyszerűsíteni az ügymenetet. Akik rendelkeznek lakossági parkolóbérlettel és nem történt változás az adataikban, az új bérletet postai kézbesítéssel is kérhetik" - emelte ki Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol kommunikációs csoportvezetője.A lehetőségről levelet kaptak, akiknek érvényes parkolókártyájuk van. A levél tartalmaz igénylőlapot is. Aki a bérlet postai kézbesítését igényli, az adatlapot juttassa vissza a Győr-Szol-hoz. Ez történhet postai úton (Győr-Szol Zrt. 9024 Győr, Orgona utca 10.) vagy személyesen (Győr, Jókai utca 7-9., Győr, Orgona utca 10. ). Az ügyfélszolgálati irodákban gyűjtőládákat helyeztek ki, az igénylőlapokat ezekbe kell dobni. A postai kézbesítés díja 1500 Ft, melyet átvételkor a bérlet árával együtt kell rendezni.

Jövő évtől parkolójegyet kell vennünk Nádorvárosban az Eszperantó út a Kálvária utca - Zrínyi utca közötti szakaszon, a Honvéd utcában, a Kálvária utca, az Eszperantó út és a Lahner György utca között, a Kálvária utcai szervizút, a Hunyadi utca és a Lahner György utca között, a Lahner György utcában és a Bem tér északi oldalán. Győr-Szigetben a Semmelweis utca válik fizetőssé.



Az említett parkolóhelyek III. övezeti díjszabással (100 Ft/óra), hétfőtől-péntekig 8 és 18 óra között díjfizetés ellenében, illetve parkolóbérlettel vehetők igénybe. Ide kattintva térképen nézhetik meg, melyik győri utcák fizetősek 2018-ban.

Aki az utánvéttel járó plusz költségre nem kíván áldozni, személyesen is kérheti a bérletváltást. Ebben az esetben sem szükséges a korábbi igazolásokat ismét benyújtani, ha az adatok változatlanok. Az igénylőlapot a Győr-Szol ügyfélszolgálatán, pénztári nyitva tartási időben kell vinni."Akiknek eddig nem volt engedélyük, vagy valamely adatuk - akár személyes, akár gépkocsira vonatkozó – változott, az igazolásokkal együtt intézhetik az éves parkolóbérletet" - hangsúlyozta Ozsvárt Tamás. A Jókai és az Orgona utcai irodában már bankkártyát is fogadnak.