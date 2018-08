Közel száz kiló döglött csirke hevert a Pándzsa-patakban Győrben - fotó

Csirketestrészek álltak ki a vízből, a szabadhegyi Pándzsa-patakból – vette észre olvasónk. Közelebb ment és nagyjából 110 kilogrammnyi tetemet látott meg a patak átlátszó vizében. Elmondása szerint ez már egy hónapja is megtörtént, nagyjából ugyanazon a helyen, a Régi Veszprémi út közelében, a raktárváros előtti hídnál lévő gyaloghíd mellett.Információink szerint a napok óta ott heverő döglött állatokat tegnap emelték ki a patakból a Vízügy munkatársai. majd a győri gyepmesteri telep autói szállították el a tetemeket a Bőnynél lévő ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. gyűjtő-átrakó telephelyére. Ide vezet az utolsó útja minden kimúlt állatnak, amit közterületen találtak.Megkeresésünkre Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója úgy válaszolt, „a Nagy-Pándzsa-vízfolyás Igazgatóságunk vagyonkezelésébe tartozik, azonban a törvény értelmében, ismeretlen tettes esetén, az állati eredetű melléktermék eltávolítása, ártalmatlaníttatása a fellelési helye szerinti települési önkormányzat feladata. Az állati eredetű melléktermékek, maradványok nem tartoznak a vonatkozó hulladéktörvény hatálya alá, így ez a feladat nem igazgatóságunk hatáskörét illeti. Győr Önkormányzata segítségünket kérte, így erre való tekintettel III. fokú vízminőség-védelmi kárelhárítási készültség keretében rábai szakaszmérnökségünk zsákokba gyűjtötte az elhagyott állati maradványokat, és hivatalosan átadta az önkormányzat képviselőjének. Az elszállíttatást és az ártalmatlaníttatást már az önkormányzat végezte.Igazgatóságunk most és legutóbb is rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a hulladékelhagyás miatt."Az igazgató hozzátette: nem megerősített információk szerint működik kamera a területen, de erről bővebbet nem tudnak. Megkerestük a győri önkormányzatot is, akik azonban úgy válaszoltak, „a patak állami tulajdonban van, melynek kezelője a vízügyi igazgatóság. Kezelésével kapcsolatban nem az önkormányzat az illetékes."Információink szerint a sajnálatos eset már egy hónapja is megtörtént ugyanitt.A Győri Rendőrkapitányság bűnügyi osztályától pedig megtudtuk, nyomozást folytatnak hulladékgazdálkodás rendje megsértése megalapozott gyanúja miatt az említett két eset kapcsán.„Az előző eset is hozzánk futott be, de a fenti törvény értelmében nem lett volna kötelessége igazgatóságunknak a feladat elvégzése. Július 13-án 30 kilogramm állati maradványt távolítottunk el és adtunk át ártalmatlanításra az ATEV Zrt. bőnyi telephelye részére" – reagált a Vízügy.